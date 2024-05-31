Destiny 2: Final Shape требует 300 ГБ свободного места на диске для загрузки в Steam

Bungie раскрыла размер загрузки и требования к хранилищу для предстоящего обновления Destiny 2: The Final Shape.
Согласно последней информации от Bungie, требования к хранилищу для дополнения The Final Shape значительно различаются на разных платформах. Вот подробное описание:
- PlayStation 5: размер загрузки составляет 143,81 ГБ, а требуемое место для хранения составляет 143,81 ГБ.
- PlayStation 4: размер загрузки составляет 110,70 ГБ, а требуемое место для хранения также составляет 129,31 ГБ.
- Xbox One: размер загрузки и требуемое место для установки составляют 139,52 ГБ.
- Xbox Series X|S: размер загрузки и требуемое место для установки составляют 165,82 ГБ.
- Steam: размер загружаемого файла составляет 155,50 ГБ, а требуемое дисковое пространство также составляет 299,70 ГБ, что соответствует текущей версии Destiny 2 (до 144,20 ГБ).
- Epic Games Store: размер загружаемого файла составляет 144,61 ГБ, а требуемое дисковое пространство составляет 279,66 ГБ.
- Microsoft Store: размер загружаемого файла составляет 156,22 ГБ, а требуемое дисковое пространство также составляет 156,22 ГБ.
Наибольшие требования к хранилищу предъявляются игрокам в Steam. В Steam текущая версия Destiny 2 может занимать до 144,20 ГБ. Если добавить предварительную загрузку для обновления 8.0.0.1, которая может составлять до 155,50 ГБ, то общее требуемое пространство достигает огромных 299,70 ГБ.
Такой большой размер обусловлен тем, как Steam обрабатывает предварительные загрузки, требуя временно дополнительного места. После установки общий размер игры значительно уменьшится, так как старая версия будет удалена, что освободит значительное количество места.
Destiny 2 The Final Shape выйдет 4 июня 2024 года на PlayStation, Xbox и ПК.
Чтобы игру обновить нужно треть накопителя почистить, гениально
Ничего страшного не вижу. При наличии нормального интернета даже SSD на терабайт хватает.
у тебя всё так плохо в середине 2024, что ты не можешь обновить или скачать 300гб?
Совсем с дуба рухнули что ли?
а ты в 2004 году живёшь?
Производители жестких дисков занесли.
Ссд на терабайт и шдд на 6 тб, никаких проблем не испытываю никогда.
самый кек, что они вечно вырезают старый контент, причем купленный отнимают нагло, но при этом игра всё равно тока больше весит
но до арка с его 500 гигами им всё ещё далековато