Destiny 2 готовит новое испытание: рейд "The Edge of Fate" стартует 19 июля

Bungie официально объявила, что рейд «The Edge of Fate» в Destiny 2 начнётся уже 19 июля — всего через четыре дня после выхода обновления 15 июля. Грядущее событие будет сопровождаться традиционной рейд-гонкой с активированным режимом соревнования, в котором лучшие команды мира поборются за звание первопроходцев.

Особенностью режима станет ограничение по силе, независимо от того, насколько прокачан персонаж. Впрочем, Bungie отмечает, что пройти легендарную кампанию дополнения будет достаточно для достижения требуемого уровня. Что касается снаряжения, ограничений нет — можно использовать всё, что добыто до этого.

Участников рейда ждёт испытание не только на силу, но и на внимание, слаженность и выживаемость. Как и в предыдущих высокоуровневых активностях, таких как Salvation’s Edge из The Final Shape, предстоят сложные бои и хитроумные механики. Однако пока неизвестно, будет ли рейд таким же беспощадным.

Самое интригующее — Bungie уже анонсировала эпическую версию рейда, которая выйдет в сентябре вместе с крупным обновлением «Ash and Iron». Эта расширенная версия добавит новые детали к сюжету рейда и предложит обновлённый контент для ветеранов.