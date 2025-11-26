Destiny 2 готовится к Renegades: релизный трейлер раскрывает новые угрозы и локации

Bungie представила релизный трейлер долгожданного дополнения для Destiny 2 — «Renegades», которое выйдет 2 декабря 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. Новый контент обещает расширить вселенную игры и добавить свежие вызовы для Стражей.
Сюжет дополнения разворачивается вокруг опасной Империи Барант. Игрокам предстоит раскрыть видения Скитальца о новом Дредгене и стать силой, способной изменить будущее Солнечной системы. Трейлер демонстрирует переработанный Марс (Тарсус), где царит закон оружия, а также новые фракции, конфликты и возможности для кооперативного и PvP-игрового опыта.
Destiny 2 остаётся free-to-play проектом, предлагая шутер от первого лица с исследованием планет, сбором уникального оружия и экипировки, а также глубокую кастомизацию Стражей. Игроки могут создавать уникальных персонажей и подбирать стиль игры под себя, что делает каждый опыт персонализированным.
С момента выхода серии в 2014 году Destiny стала одним из самых успешных игровых сервисов в истории, объединяя миллионы игроков по всему миру. В 2022 году Bungie была приобретена Sony Interactive Entertainment, что позволило усилить мультиплатформенную поддержку и улучшить сетевой функционал.
Ранее в 2025 году Destiny 2 получила крупное дополнение The Final Shape, завершившее «эпоху Света и Тьмы». Теперь Renegades продолжает расширять вселенную, предлагая новые истории, локации и испытания. Трейлер уже демонстрирует зрелищные сражения, эпичные виды Марса и динамичные сцены, обещающие интенсивный игровой опыт.
Фанаты Destiny 2 могут готовиться к новым приключениям, исследовать переработанные локации и сражаться с могучими противниками, создавая собственную легенду в Солнечной системе.
Единственное, что очень долго ждут, от бунгие, это когда она наконец вывалит маратхон, и уйдёт (расформируется или потеряет издателя)
А очередной аддон на пол часика к набившей оскомину дестени 2,не нужен никому // Денис Иванов
Я в Destiny не играл, но на картинке вижу Стиха из ЗВ. Это коллабла или нарушение авторских прав?
Посмотри бонусы за предзаказ на 2:30, станет очевидно)
Это же Дарт Реван буквально
TAPIR
Tapir!
Раньше графит такой зачётный был, интересные миры. А сейчас что не dlc то всё максимально простое и не интересное, льды какие то и пустыня, максимально простое и унылое всё.