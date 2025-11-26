Destiny 2 готовится к Renegades: релизный трейлер раскрывает новые угрозы и локации

Bungie представила релизный трейлер долгожданного дополнения для Destiny 2 — «Renegades», которое выйдет 2 декабря 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. Новый контент обещает расширить вселенную игры и добавить свежие вызовы для Стражей.

Сюжет дополнения разворачивается вокруг опасной Империи Барант. Игрокам предстоит раскрыть видения Скитальца о новом Дредгене и стать силой, способной изменить будущее Солнечной системы. Трейлер демонстрирует переработанный Марс (Тарсус), где царит закон оружия, а также новые фракции, конфликты и возможности для кооперативного и PvP-игрового опыта.

Destiny 2 остаётся free-to-play проектом, предлагая шутер от первого лица с исследованием планет, сбором уникального оружия и экипировки, а также глубокую кастомизацию Стражей. Игроки могут создавать уникальных персонажей и подбирать стиль игры под себя, что делает каждый опыт персонализированным.

С момента выхода серии в 2014 году Destiny стала одним из самых успешных игровых сервисов в истории, объединяя миллионы игроков по всему миру. В 2022 году Bungie была приобретена Sony Interactive Entertainment, что позволило усилить мультиплатформенную поддержку и улучшить сетевой функционал.

Ранее в 2025 году Destiny 2 получила крупное дополнение The Final Shape, завершившее «эпоху Света и Тьмы». Теперь Renegades продолжает расширять вселенную, предлагая новые истории, локации и испытания. Трейлер уже демонстрирует зрелищные сражения, эпичные виды Марса и динамичные сцены, обещающие интенсивный игровой опыт.

Фанаты Destiny 2 могут готовиться к новым приключениям, исследовать переработанные локации и сражаться с могучими противниками, создавая собственную легенду в Солнечной системе.