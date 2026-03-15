Destiny 2 потеряла более 90% игроков после выхода Edge of Fate

Онлайн шутер Destiny 2 столкнулся с резким падением аудитории. По последним данным, игра потеряла около 91% активных пользователей с момента выхода дополнения Destiny 2: Edge of Fate.

Ситуация выглядит ещё серьёзнее, если сравнивать показатели с релизом дополнения Destiny 2: The Final Shape. За почти два года аудитория проекта сократилась примерно на 97%. Сейчас пиковый онлайн в версии для Steam опускается ниже отметки в 10 тысяч игроков одновременно.

Одной из причин снижения интереса называют изменения в модели выпуска контента. Разработчики из Bungie планировали выпускать крупные обновления с большими промежутками, однако график уже начал сдвигаться. Например, обновление Shadow and Order, которое ожидалось в начале марта, было перенесено на июнь.

Подобные показатели вызывают беспокойство, поскольку для игр-сервисов стабильная аудитория критически важна. В отличие от одиночных проектов, где падение активности после релиза считается нормой, многопользовательские игры зависят от постоянного притока и удержания игроков.

На фоне текущей ситуации обсуждается возможность серьёзных изменений в развитии серии — от переработки текущей структуры контента до потенциального создания новой части франшизы. Пока же будущее Destiny 2 остаётся неопределённым.