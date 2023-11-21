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Destiny 2 06.09.2017
7.4 930 оценок

Destiny 2 пытаются "реанимировать": в игре появится броня из "Ведьмака"

Simple Jack
Новости

Разработчики Destiny 2 объявили о коллаборации с «Ведьмаком». В шутере появится броня из игр CDPR. Скины добавят в игру уже на следующей неделе — 28 ноября.

20 ноября стало известно, что игроки массово покидают Destiny 2. По данным Steam Charts, среднее количество игроков в шутер за последние 30 дней составило 34 499 человек. Это самый низкий показатель на платформе Valve за всю историю ММО.

Падение популярности произошло на фоне скандала с участием Bungie. В октябре 2023 года студия освободила от должностей 8% работников из-за падения популярности онлайн-шутера после неудачного релиза аддона Lightfall.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Игрокам нужен контент, а они скинчик предлагают...

3
HomeWork

Ведьмачок доволен!

1
Artery Kaulitz

Это так комично смотрится. Только вот Ведьмака любят не из-за брони, ой не из-за неё...

1
Omnia Smirnow
0
AndralStormborn

Зачем реанимировать умирающего? Добейте, чтоб не мучился, не продлевайте агонию

0
Жопейро Сенче

ой кринж

0