Destiny 2: Renegades - космический вестерн в духе "Звёздных войн" с первым геймплеем и подробностями

Bungie представила крупное дополнение Destiny 2: Renegades, над которым студия работает совместно с Lucasfilm Games. Аддон вдохновлён духом «Звёздных войн» и выйдет 2 декабря. В рамках трансляции 9 сентября разработчики показали первые кадры геймплея и поделились ключевыми деталями.

По сюжету Стражи отправятся в криминальный мир, чтобы спасти Скитальца и противостоять новой угрозе — организации «Империум Барант», разрабатывающей смертоносное супероружие. Для победы игрокам придётся заключать временные союзы с тремя группировками: «Бродягами», «Тотальностью» и «Реформацией Фарсиды». Система репутации позволит постепенно зарабатывать доверие союзников и открывать уникальные возможности.

Центральной механикой станет режим «Фронтир беззакония» — масштабные кооперативные задания с элементами выживания. Игроки будут заниматься контрабандой, саботажем и охотой за головами, добывать ресурсы и покидать опасные зоны до того, как схватки перерастут в полномасштабные войны.

Bungie обещает девять новых умений — от налётов с воздуха до призыва шагохода и турели, а также систему «древа возможностей» для кастомизации боевого стиля. На локациях появятся узнаваемые мотивы из «Звёздных войн»: болота Венеры навеяны Дагобой, ледяная Европа напоминает Хот, а на Марсе можно будет встретить гигантские ямы, отсылающие к сарлаккам. Сердцем Renegades станет аванпост Фарсида — космический аналог легендарного Мос-Эйсли.

В арсенале игроков появятся Праксис-клинки, стилизованные под световые мечи, и новый архетип оружия — бластер.

Дополнение обойдётся в 40 долларов, а до релиза Renegades фанаты уже могут опробовать апдейт «Зола и железо», добавивший квест о поисках технологий Золотого века.