Destiny против Marathon: сообщество Bungie раскололось в худший возможный момент

Сообщество Bungie оказалось расколото после объявления о завершении поддержки Destiny 2 9 июня. Финальное обновление добавит переработанные награды Destination, возвращение Director, Sparrow Racing League и другой контент, однако новых дополнений и live-service обновлений больше не будет. На фоне этого в сети усилились обвинения в адрес Marathon — часть фанатов считает, что именно новый проект Bungie «убил» Destiny 2.

Крупнейший контент-мейкер по Destiny 2 Aztecross, у которого более 1 миллиона подписчиков на YouTube, заявил, что больше не будет поддерживать Marathon и готов «похоронить» игру ради Destiny 3 или продолжения Destiny 2. Это вызвало конфликт с Myelin Games — известным автором видео по лору Destiny, который, наоборот, положительно высказывался о Marathon. После новой волны ненависти и review bombing в адрес Marathon из-за обвинений в «убийстве Destiny 2» Myelin сделал свои ролики по лору Destiny приватными.

Ситуацию усугубили сообщения о том, что Bungie якобы перенаправила около $200 миллионов доходов Destiny 2 на разработку Marathon, а большинство сотрудников студии теперь работают именно над новым проектом. При этом многие считают, что главная проблема связана с менеджментом Bungie и политикой Sony после покупки студии за $3,6 миллиарда. Несмотря на призывы фанатов к Destiny 3 и петиции сообщества, источники внутри Bungie утверждают, что будущее франшизы Destiny сейчас во многом зависит именно от успеха Marathon.