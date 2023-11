Дополнение The Final Shape для Destiny 2 выйдет в начале 2024 года, несмотря на волну увольнений и слухи о переносе

В начале этого месяца поклонники популярного многопользовательского экшена Destiny 2 столкнулись с целым рядом серьезных потрясений. Сперва стало известно о том, что разработчики игры из студии Bungie потеряли больше 100 сотрудников из-за масштабного сокращения, а затем появились весьма тревожные слухи о будущем контента для игры. Некоторые инсайдеры утверждали, что следующее крупное обновление придется ждать аж до середины следующего года, однако у Bungie другие планы. Студия намерена держаться уже объявленного плана по выпуску нового контента для Destiny 2.

Согласно последнему официальному пресс-релизу, сюжетная сага о противостоянии Света и Тьмы все же завершится в начале 2024 года. Разработчики из Bungie сообщили, что по-прежнему планируют выпустить дополнение The Final Shape для Destiny 2 — 27 февраля. Никаких переносов на июнь, как сообщали некоторые утечки, пока не предвидится.

На прошлой неделе игроки завершили последнюю внутриигровую головоломку Imbaru Engine - серию испытаний, созданных королевой-колдуньей Саватюн, в которой было обнаружено яйцо Ривена, дракона желаний Ахамкара. Во время Season of the Wish, стартующего 28 ноября, Хранители вернутся в Город Мечты, где их ждут новые развлечения, снаряжение и секреты. Сезон Season of the Wish станет заключительным для Destiny 2 перед запуском расширения The Final Shape, за которым последуют все новые эпизоды. В The Final Shape Хранители сразятся со Свидетелем в эпическом завершении саги о Свете и Тьме.