Джейсон Шрайер раскрыл подробности отменённого проекта Bungie - песочницы во вселенной Destiny под названием Payback

Согласно отчёту Bloomberg, Bungie в течение некоторого времени работала над игрой-песочницей во вселенной Destiny. Проект, возглавляемый Люком Смитом и Марком Ноузворти, получил название Payback. По описанию Шрайера, это должен был быть «будущий» Destiny — с той же вселенной, но, возможно, без привычного названия франшизы.

Структура игры значительно отличалась от того, к чему привыкли фанаты Destiny. Шрайер сравнил Payback с Genshin Impact: акцент на героях, открытый мир, исследование и решение головоломок. Игровой процесс строился вокруг этих элементов, а не вокруг привычных шутерных механик.

Одна из ключевых идей Payback — привлечь более молодую аудиторию, которая ещё не была знакома с Destiny. Средний возраст игроков франшизы постоянно рос, а Destiny 2 плохо справлялась с привлечением новичков из-за сложной системы адаптации и удаления контента.

«В Payback было много отличий, но одна из идей заключалась в том, чтобы привлечь более молодую аудиторию, новую аудиторию, ту, которая ещё не была в самом центре вселенной Destiny, потому что средний возраст игроков Destiny постоянно увеличивался».

Payback был отменён летом 2024 года. Официальные причины не называются, но решение совпало с общей перестройкой стратегии Bungie и сложностями внутри студии.

Несмотря на отмену Payback, Bungie недавно подтвердила, что «не собирается заканчивать с Destiny». Студия анонсировала возвращение удалённого контента Destiny 2, включая кампании Red War и Forsaken.

«Мы понимаем, что удаление этих элементов оказало долгосрочное влияние на доверие игроков к Destiny и их удовольствие от игры. Destiny 2 — это больше, чем просто контент. Это место, где игроки вместе создавали воспоминания, заводили прочные дружеские отношения и делились опытом, который оставался с ними на протяжении многих лет. Мы не можем изменить принятое нами решение, но мы можем признать его последствия и приложить усилия, чтобы исправить ситуацию, восстановив эти важные части истории Destiny».

Однако студия предупредила, что возвращение контента займёт время: движок Destiny 2 сильно изменился после выхода Beyond Light, и старые зоны потребуют серьёзной адаптации — освещения, сражений, противников и игровых систем — под современные стандарты.

Параллельно Bungie продолжает работу над Marathon — PvPvE-шутером с элементами эвакуации. Следующее крупное обновление выйдет в декабре и добавит режим командного боя насмерть, социальное пространство и отдельный PvE-режим. Студия обещает «более глубокий опыт выживания», который выйдет «за рамки жанровых ограничений».

Таким образом, даже после отмены Payback Bungie сохраняет амбиции в отношении Destiny и продолжает экспериментировать с новыми форматами.