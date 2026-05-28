Джейсон Шрайер считает, что Sony не станет закрывать Bungie после проблем Destiny 2

На фоне слухов о масштабных увольнениях и завершении активной поддержки Destiny 2 в сети всё чаще обсуждают возможное закрытие Bungie. Однако журналист Джейсон Шрайер считает такой сценарий маловероятным — по крайней мере, в ближайшие годы.

По словам Шрайера, Sony вряд ли решится полностью расформировать студию, несмотря на затянувшиеся проблемы и слабые результаты последних инициатив. Вместо этого Bungie, вероятно, ждёт серьёзная перестройка: компания может отказаться от дорогих и рискованных проектов в пользу более компактных игр, а также активнее помогать другим внутренним командам Sony.

Отдельно Шрайер отметил, что Destiny 3 сейчас не находится в разработке. Главная причина — огромная стоимость производства. Он напомнил, что ещё во времена сотрудничества с Activision на развитие франшизы планировали потратить около 500 миллионов долларов сразу на несколько игр и дополнений. Сегодня же, по его мнению, создание одной Destiny 3 могло бы обойтись Sony примерно в ту же сумму ещё до маркетинга.

На этом фоне руководство PlayStation вряд ли готово вкладывать такие деньги в новый крупный сервисный проект, особенно после череды отмен и сокращений внутри игрового подразделения Sony.