Экс-сотрудница Bungie заявила, что студия находилась на грани закрытия до покупки Sony

Бывший менеджер сообщества Bungie Лиана Рупперт заявила, что студия находилась в крайне тяжёлом положении ещё до приобретения компанией Sony в 2022 году.

По её словам, финансовые проблемы Bungie начались задолго до сделки с Sony, а сама покупка фактически стала экстренной мерой для спасения компании. Рупперт утверждает, что без приобретения студия могла закрыть свои двери или как минимум прекратить развитие Destiny.

«Эта борьба началась ещё до Sony. Bungie уже находилась за красной чертой. Если бы покупка не состоялась именно тогда, студия была очень близка к закрытию или, по крайней мере, к прекращению поддержки Destiny. Это было экстренное приобретение», — заявила она.

После расставания с Activision в 2019 году Bungie взяла на себя самостоятельное издание Destiny 2. Однако изменения в модели распространения контента, монетизации и снижение активности игроков привели к серьёзным финансовым трудностям. В последующие годы студия также столкнулась с сокращениями персонала.

Несмотря на покупку за 3,6 миллиарда долларов, ситуация не улучшилась настолько, как ожидалось. Недавно стало известно, что Sony зафиксировала убыток в размере 766 миллионов долларов, связанный с Bungie, на фоне слабых результатов Destiny 2 и Marathon.