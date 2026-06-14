Экс-сотрудница Bungie заявила, что студия находилась на грани закрытия до покупки Sony

Бывший менеджер сообщества Bungie Лиана Рупперт заявила, что студия находилась в крайне тяжёлом положении ещё до приобретения компанией Sony в 2022 году.
По её словам, финансовые проблемы Bungie начались задолго до сделки с Sony, а сама покупка фактически стала экстренной мерой для спасения компании. Рупперт утверждает, что без приобретения студия могла закрыть свои двери или как минимум прекратить развитие Destiny.
«Эта борьба началась ещё до Sony. Bungie уже находилась за красной чертой. Если бы покупка не состоялась именно тогда, студия была очень близка к закрытию или, по крайней мере, к прекращению поддержки Destiny. Это было экстренное приобретение», — заявила она.
После расставания с Activision в 2019 году Bungie взяла на себя самостоятельное издание Destiny 2. Однако изменения в модели распространения контента, монетизации и снижение активности игроков привели к серьёзным финансовым трудностям. В последующие годы студия также столкнулась с сокращениями персонала.
Несмотря на покупку за 3,6 миллиарда долларов, ситуация не улучшилась настолько, как ожидалось. Недавно стало известно, что Sony зафиксировала убыток в размере 766 миллионов долларов, связанный с Bungie, на фоне слабых результатов Destiny 2 и Marathon.
Так все ещё вперди. Марафон это не игра, а шляпа императора, недолго осталось ещё. 3.6млрд потратила соня дурная за это. И самое главное что корпы набирают сотрудников к себе на основании тестов на iq, псих.тестов и по результатам нескольких собеседований с кадрами, с руководителями отделов и ключевыми менеджерами. И в результате те вот принимают такие решения. Такие же дураки из майков купили за 70 ярдов активсрижн с которой тоже не знаю чего делать. У майков тоже разве что анальный зонт не вставляют на собесах). Любой обычный человек играющий в игры сразу бы сказал обходить стороной эту х.ету.
Мне пришлось заголовок прочитать два раза
Это вообще слабая студия, если быть честным, хз зачем они Sony вообще нужны.
Учитывая как у них идут дела видимо скоро прикроют
Это правильный заголовок