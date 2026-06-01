Фанаты Destiny 2 увидели намёк на Destiny 3 в загадочных сообщениях менеджера Bungie

Сообщество Destiny 2 активно обсуждает серию загадочных публикаций от менеджера по коммуникациям Bungie Дилана Гафнера (dmg04). На фоне новостей о завершении контентной поддержки игры некоторые игроки уверены, что разработчик пытается намекнуть на будущее франшизы.

Сначала Гафнер опубликовал фразу «Стражи сами создают свою судьбу» — одну из самых известных цитат в истории Destiny. Затем он процитировал стихотворение Дилана Томаса: «Не уходи безропотно в эту добрую ночь», которое посвящено борьбе с неизбежным концом.

Позже сотрудник Bungie добавил, что его жена шла к алтарю под музыку из фильма «Интерстеллар», назвав картину одной из трёх лучших в своей семье. Именно эта фраза неожиданно стала поводом для новой волны теорий.

Некоторые фанаты обратили внимание на упоминание числа три и начали искать в публикациях намёки на Destiny 3. В соцсетях появились десятки сообщений от игроков, которые уверены, что Гафнер специально подогревает надежды сообщества.

Впрочем, гораздо более вероятно, что речь идёт не о новой игре, а о попытке поддержать фанатов после новостей о завершении развития Destiny 2. Многие восприняли цитату из стихотворения как призыв не опускать руки и продолжать бороться за будущее франшизы.

Дополнительный интерес вызвало и то, что Гафнер поддержал публикацию игроков с призывом массово зайти в Destiny 2 9 июня — в день выхода последнего крупного обновления. Часть сообщества надеется устроить своеобразное прощальное событие и собрать рекордное количество игроков одновременно.

Официально Bungie по-прежнему не анонсировала Destiny 3, а ранее инсайдеры и журналисты сообщали, что проект вообще не находится в разработке. Однако это не мешает фанатам искать скрытые намёки буквально в каждом сообщении сотрудников студии.