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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.2 1 142 оценки

Финальный апдейт Destiny 2 поднял онлайн в Steam выше 160 тысяч одновременных игроков

Gruz_ Gruz_

Студия Bungie официально прекратила разработку нового контента для Destiny 2, завершив активный цикл поддержки девятилетнего ММО-шутера. Последним крупным обновлением стал проект «В Свете» (Into the Light), заменивший ранее планировавшееся дополнение «Тени и Порядок» (Shadows and Order).

Теперь игра переведена на рельсы «вечного» контента для развлечения оставшейся аудитории. Разработчики закрепили постоянные активности — Гоночную лигу «Спэрроу» (Sparrow Racing League), режим «Пантеон» (Pantheon) и боссов из старых вырезанных рейдов. С новой системой испытаний Destiny 2 фактически превратилась в интерактивный музей для ветеранов.

Обратная сторона такой стабильности — неизбежный отток аудитории из-за отсутствия новинок. Сейчас Bungie бросила все основные силы на шутер Marathon, а эксперты скептически оценивают будущее франшизы Destiny.

Тем не менее, преданное сообщество не намерено сдаваться: на SGF фанаты устроили массовый флешмоб с требованиями анонсировать Destiny 3. Финальный апдейт вернул в игру даже тех, кто давно её забросил — суточный пиковый онлайн в Steam подскочил до 167 тысяч одновременных пользователей, что стало лучшим показателем с июня 2024 года.

ПК
7
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
JeSiRoL

Эти гады вырезали много всего. Но народ всё равно хавает это.

Когда игра вышла в battle.net и то лучше была.

Выпустили бы лучше обнову, где возвращают весь удаленный контент.

2
Alex Row

а еще там коллекция за 15 баксов, которая включает все доступные сюжетные дополнения.