Финальный апдейт Destiny 2 поднял онлайн в Steam выше 160 тысяч одновременных игроков

Студия Bungie официально прекратила разработку нового контента для Destiny 2, завершив активный цикл поддержки девятилетнего ММО-шутера. Последним крупным обновлением стал проект «В Свете» (Into the Light), заменивший ранее планировавшееся дополнение «Тени и Порядок» (Shadows and Order).

Теперь игра переведена на рельсы «вечного» контента для развлечения оставшейся аудитории. Разработчики закрепили постоянные активности — Гоночную лигу «Спэрроу» (Sparrow Racing League), режим «Пантеон» (Pantheon) и боссов из старых вырезанных рейдов. С новой системой испытаний Destiny 2 фактически превратилась в интерактивный музей для ветеранов.

Обратная сторона такой стабильности — неизбежный отток аудитории из-за отсутствия новинок. Сейчас Bungie бросила все основные силы на шутер Marathon, а эксперты скептически оценивают будущее франшизы Destiny.

Тем не менее, преданное сообщество не намерено сдаваться: на SGF фанаты устроили массовый флешмоб с требованиями анонсировать Destiny 3. Финальный апдейт вернул в игру даже тех, кто давно её забросил — суточный пиковый онлайн в Steam подскочил до 167 тысяч одновременных пользователей, что стало лучшим показателем с июня 2024 года.