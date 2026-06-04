Финальный патч Destiny 2 разросся до 71 страницы и 17 тысяч слов: Bungie готовит масштабное прощание с игрой

Последнее крупное контентное обновление для Destiny 2, которое выйдет 9 июня, уже сейчас вызывает удивление своими масштабами. По данным разработчиков из Bungie, описание патча насчитывает около 17 тысяч слов и занимает 71 страницу — и это ещё не финальная версия, поскольку документ продолжает редактироваться.

Подобный объём для патчноута выглядит почти нетипично даже для крупного live-service проекта. Обычно такие изменения описываются куда более сжато, но в случае с Destiny 2, похоже, речь идёт о своеобразном «подведении итогов» многолетней поддержки игры.

Bungie заранее предупреждает игроков о возможных технических проблемах после выхода обновления, что, учитывая масштаб изменений, звучит вполне ожидаемо. При этом разработчики планируют продолжать выпуск сервисных апдейтов даже после финального контентного патча, что немного смягчает ощущение полного завершения проекта.

Интересно, что прекращение активной поддержки Destiny 2 уже стало заметным событием в индустрии. По словам геймдиректора Warframe, решение завершить развитие одной из ключевых live-service франшиз последних лет стало неожиданным даже для коллег по жанру.

В итоге финальный патч Destiny 2 выглядит не просто как обновление, а как своеобразная точка в истории масштабного проекта, который на протяжении многих лет оставался одним из столпов онлайн-игр.