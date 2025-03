Heresy Act 2 для Destiny 2 уже доступен, появились свежие задания и 5 новых видов оружия

Destiny 2 – Heresy Act 2 выходит на всех платформах, принося игрокам тонны нового контента. В том числе «Пустой трон», миссия, в которой Навигатор Дредноута проявляется как Орикс и бросает вызов игрокам.

Стало доступно новое занятие для трех человек, Court of Blades, в котором игроки сражаются с толпами врагов. Конечно, сложность продолжает расти, но вы можете использовать руны, чтобы улучшить свои возможности. Также доступны пять новых видов оружия, включая новый глеф, лук, фьюжн-винтовку, пистолет и SMG, каждое из которых имеет версии Adept и Masterworked.

Если этого недостаточно, доступны новые Артефактные Перки, которые дают еще больше силы подклассам Arc и Trace Rifles. Теперь они могут оглушать и истощать Чемпионов Перегрузки, исцелять вашу команду быстрыми финальными ударами и наносить больше урона врагам, пораженным дебаффами, соответствующими тому же типу элемента.

Конечно, в Акте 3 будет еще больше контента, включая Heavy Metal, PvP-режим с Brigs и Drakes, повторение Sunless Cell Strike и Rite of the Nine, новый Dungeon gauntlet. В ближайшие время появится более подробная информация.