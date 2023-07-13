Destiny 2 06.09.2017
7.4 899 оценок

Игрок Destiny 2 заплатит Bungie почти $500 тысяч за угрозы сотруднику

Simple Jack
Новости

Студия Bungie выиграла судебный процесс против игрока Destiny 2, который угрожал коммьюнити-менеджеру сообщества. Согласно судебным документам, игрок по фамилии Комер отправлял сотруднику «отвратительные» голосовые сообщения на телефон. В них он просил, чтобы Bungie внедрила опцию, благодаря которой в игре можно будет убивать только цветных людей.

После Комер добрался и до жены сотрудника Bungie — он отправлял ей «расистские голосовые сообщения и тексты». Также игрок звонил в доставку пиццы и делал заказ на домашний адрес коммьюнити-менеджера. Он просил курьера по прибытии по адресу пять раз очень громко постучать в дверь, так как хозяин якобы будет в наушниках и не услышит доставщика. Он также отметил, что ничего не подозревающий сотрудник Bungie оплатит заказ наличными. После прибытия курьера Комер прислал ему сообщение с пожеланием «наслаждаться пиццей».

В результате этих и других преследований со стороны Комера коммьюнити-менджер ушел со своего поста в конце 2022 года. Bungie приняла меры для защиты своего сотрудника и привлекла следователей и сторонних консультантов. Компания по итогу подала на Комера в суд, и злоумышленника оштрафовали на $489 тысяч (около 44 млн рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
FlexGum

Одно дело кекать на форуме что разрабы контора оптимистов, другое дело целенаправленные угрозы расправы определенному человеку слать

0
TheNikolay00

А как этот чел добыл их личные номера?

0
Artery Kaulitz

А ещё игрок окажется выходцем из России ( ͡° ͜ʖ ͡°)

0
Destroited

Дай бог чтобы всех сотрудников этой конторы зачмырили. С таким отношением к игрокам по ним гильотина плачет.

-1
Magnusss

какой ранимый сотрудник . даже если они на органы сдадут этого хама то врятли получат искомое

-2