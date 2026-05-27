Игроки Destiny 2 готовят масштабную акцию протеста против Bungie

Сообщество Destiny 2 продолжает бурно реагировать на последние новости вокруг будущего франшизы. После заявлений о прекращении крупных обновлений для игры и неопределённости с возможной Destiny 3 поклонники серии решили устроить собственную акцию, которая уже активно набирает популярность в соцсетях и на форумах.

Игроки планируют массово зайти в Destiny 2 9 июня, чтобы создать рекордный онлайн и тем самым привлечь внимание Bungie и Sony к судьбе проекта. Инициатива получила неофициальное название «Slam the Servers» — пользователи надеются буквально «перегрузить серверы» наплывом игроков.

Идея появилась на Reddit, где один из пользователей предложил всем фанатам одновременно войти в игру в день выхода последнего обновления. По его словам, это должно показать разработчикам, что Destiny всё ещё остаётся важной и востребованной франшизой.

Автор обращения отметил, что недавний контент, включая Heresy и сюжетную линию Edge of Fate, получил положительные отзывы, однако Bungie, по мнению игроков, продолжила игнорировать обратную связь сообщества и спорные изменения игровых систем.

Пост быстро стал вирусным, собрав тысячи одобрений и более тысячи комментариев. Позже инициативу начали распространять и в X, где пользователи публикуют призывы присоединиться к акции и «войти в историю Destiny».

Несмотря на энтузиазм фанатов, часть сообщества сомневается, что даже огромный онлайн способен повлиять на решения Bungie или PlayStation. Тем не менее организаторы уверены: если игроки не попробуют заявить о своей позиции сейчас, шанс изменить ситуацию может быть упущен окончательно.