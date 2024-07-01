Игроки Destiny 2 расстроены что Final Shape не исправило надоевшую сезонную модель

Последнее расширение The Final Shape стало кульминацией десятилетней истории игры и отправило Стражей в новые путешествия, которые будут исследоваться в «эпизодах», а не в сезонах, к которым привыкли игроки Destiny 2, за исключением того, что Bungie, похоже, пообещала более существенные изменения, чем было реализовано на самом деле, и фанаты быстро это заметили.

В прошлом году Bungie объявила, что отходит от сезонной модели Destiny 2. В настоящее время каждые три месяца Bungie будет выпускать новый сезон контента, включая новые сюжетные линии, задания и новое снаряжение. Повествовательные моменты будут доставляться по частям через еженедельные миссии, радиопереговоры и иногда воодушевляющее заключение, но по большей части сезоны сводились к одному и тому же повторению событий с разными диалогами. Иногда не было даже нового сюжетного контента в течение нескольких недель подряд, заставляя игроков гадать, когда же повествование снова наберет обороты.

Для сравнения, первый эпизод - Echoes, завершился на этой неделе, первый из трех актов, и фанаты не совсем в восторге от того, что они получили. Основная часть контента Echoes на данный момент представляет собой несколько повторяемых действий, новое снаряжение, посвященное вражеской фракции Вексов (которые, похоже, сейчас в центре внимания), а также случайные кат-сцены или фрагменты диалогов. Теперь, когда действие завершено, остается только ждать, пока через несколько недель откроется следующий, а это означает, что теперь, по сути, существует встроенный период простоя из-за ограничения по времени, что звучит знакомо.

Достаточно сказать, что сезоны в Destiny 2 часто были утомительными, отупляющими и иногда запутанными, чтобы за ними следить, и что еще хуже, каждая функция или механика, введенная в них, была вырвана из игры после запуска нового дополнения. Этот подход давно нуждался в изменении, и новые эпизоды должны были быть таковыми. Однако, если это так, то это плохое начало, потому что все, по сути, выглядит так же, как и всегда, если не даже не хуже.

Фанаты Destiny провели последние несколько недель, выражая негативные чувства и надеясь, что лучшее еще впереди. В одном сообщении на официальном субреддите Destiny структура первого эпизода названа «разочаровывающей», предполагая, что «Echoes пока что представляет собой расширенную сезонную модель с большим количеством временных интервалов». Также назвали эпизоды «содержанием, которое хуже, чем сезоны». Некоторые полагают, что, поскольку Echoes завершает выпуск нового расширения, оно также начинает медленно, чтобы не перегрузить игроков. Если это так, то теперь на остальную часть эпизода оказывается большое давление, чтобы вызвать некоторое волнение.

Часть проблемы заключается в том, что Bungie никогда не подробно описывала, в чем будет заключаться разница. Хотя студия рекламировала эпизоды как крупный сдвиг, который изменит способ доставки контента, она никогда не разбивала модель за пределами приблизительной дорожной карты. Игроки понимают, что три эпизода после The Final Shape будут более автономными историями, а не связанными сезонными повествованиями, к которым привыкли фанаты, но на самом деле они хотели знать, чего ожидать и когда этого ожидать.

Вместо этого Bungie ждали вечность, чтобы продолжить, и даже когда они подробно описали сюжеты эпизодов, они все равно мало что дали в плане разбивки того, что игроки должны ожидать делать. Мало что предложили в плане коммуникации — проблема, с которой Bungie постоянно сталкивается и которую затем исправляет — ожиданиям позволили вырасти, и теперь многие разочарованы, видя, что они, по-видимому, получают еще более короткие всплески контента в своей любимой игре. И теперь, вместо того, чтобы наслаждаться игрой, целое сообщество задается вопросом, что произойдёт в ближайшем будущем.