Игроки из России и стран СНГ столкнулись с массовыми проблемами с подключением в Destiny 2

Пользователи Destiny 2 из России, Беларуси, Казахстана и ряда других стран сообщают о невозможности войти в игру. При попытке подключения возникает ошибка с кодом Tapir, которая препятствует доступу к серверам. Проблема носит массовый характер, однако разработчики из Bungie пока не комментировали ситуацию.

Сбой начал проявляться после недавнего технического обслуживания. Игроки отмечают, что на протяжении нескольких дней не могут получить доступ к игре. Основной ошибкой, с которой они сталкиваются, является Tapir, но также поступают сообщения об ошибках chicken, weasel и centipede. Проблема затрагивает как пользователей ПК, так и владельцев консолей. Согласно сообщениям в социальных сетях, число пострадавших может превышать тысячу человек, которые активно делятся информацией на форумах Bungie и в Steam.

В сообществе отмечают отсутствие официальной реакции со стороны разработчиков на многочисленные жалобы