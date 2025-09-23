Игроки из России и стран СНГ столкнулись с массовыми проблемами с подключением в Destiny 2

Пользователи Destiny 2 из России, Беларуси, Казахстана и ряда других стран сообщают о невозможности войти в игру. При попытке подключения возникает ошибка с кодом Tapir, которая препятствует доступу к серверам. Проблема носит массовый характер, однако разработчики из Bungie пока не комментировали ситуацию.
Сбой начал проявляться после недавнего технического обслуживания. Игроки отмечают, что на протяжении нескольких дней не могут получить доступ к игре. Основной ошибкой, с которой они сталкиваются, является Tapir, но также поступают сообщения об ошибках chicken, weasel и centipede. Проблема затрагивает как пользователей ПК, так и владельцев консолей. Согласно сообщениям в социальных сетях, число пострадавших может превышать тысячу человек, которые активно делятся информацией на форумах Bungie и в Steam.
В сообществе отмечают отсутствие официальной реакции со стороны разработчиков на многочисленные жалобы
Как вовремя) Уже неделю как)
Разрабы буквально троллят и обзывают игроков тапирами, петухами и прочим. Не из прогрессивных регионов же. Не удивлюсь, что это так и есть
Они так называют всех игроков
Что на это ответил Lopen312(Джон) или как его там зовут?Или у него акк другой страны