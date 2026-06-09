Игроки обрушили серверы Destiny 2 после выхода финального обновления

Выход последнего обновления для Destiny 2 обернулся серьёзной нагрузкой на серверы игры. Сразу после запуска патча Monument of Triumph тысячи игроков одновременно попытались войти в игру, из-за чего многие столкнулись с ошибками подключения и проблемами со входом.

Ажиотаж оказался настолько большим, что сервисы отслеживания статистики с трудом справлялись с потоком запросов. По данным Steam, всего через несколько десятков минут после релиза обновления онлайн Destiny 2 превысил отметку в 100 тысяч пользователей и продолжал расти. Для сравнения, пиковый онлайн Marathon ранее составлял около 88 тысяч игроков.

Массовое возвращение аудитории связано с тем, что Monument of Triumph стало последним обновлением в истории Destiny 2. Многие поклонники решили зайти в игру, чтобы лично увидеть её финальное состояние и попрощаться с проектом, который оставался одним из главных сервисных шутеров на протяжении многих лет.

На фоне наплыва пользователей часть игроков не смогла сразу попасть на серверы из-за перегрузки инфраструктуры. В сообществе ещё до выхода обновления призывали как можно больше фанатов одновременно зайти в Destiny 2, чтобы продемонстрировать интерес к франшизе и поддержку идеи создания Destiny 3.

Дополнительный резонанс вызвал новый главный экран игры, на котором изображён заходящий за горизонт солнца свет — символическое прощание с многолетней историей Destiny 2. Несмотря на завершение поддержки проекта, рекордная активность игроков показала, что интерес к серии по-прежнему остаётся высоким.