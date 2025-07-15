Команда Bungie планирует сделать Destiny 2 более продуманной, чтобы новые игроки могли сразу приступить к игре

Создатели Destiny 2, стремятся сделать игру более удобной для новых и вернувшихся игроков, чтобы она понравилась всем. Учитывая, что текущее количество игроков по данным Steam составляет от 20000 до 25000 человек, некоторые могут задаться вопросом, стоит ли Bungie двигаться дальше, возможно, выпустив третью игру или создав совершенно новую. Однако в любом случае разработчики в настоящее время пытаются возродить интерес к бесплатной многопользовательской онлайн-игре в жанре шутера от первого лица, которой уже почти 10 лет, добавляя новые возможности, которые позволяют новым игрокам с базовыми навыками, а также тем, кто вернулся в игру после долгого перерыва и кому недавние изменения кажутся непривычными, сразу приступить к игре.

Помощник директора Bungie Робби Стивенс дал интервью ютуберу MrRoffleWaffles, в котором рассказал, как команда стремится сделать Destiny 2 более привлекательной как для новичков, так и для опытных игроков. От удаления и возвращения контента до изменений в игровом процессе и механике — в онлайн-играх, которые существуют уже почти десять лет, а в некоторых случаях и гораздо дольше, может происходить множество изменений, из-за чего становится сложнее поддерживать интерес, не отталкивая при этом существующих игроков.

На чём должен быть сосредоточен новый пользовательский опыт, чтобы вы могли освоиться в системе игры? Нам нужно уделять больше внимания тщательно продуманному пользовательскому опыту, который учитывает, что люди разбираются в основах работы видеоигр и им не нужна помощь в каждом аспекте. Но когда мы это сделаем, мы хотим сделать это так, чтобы это не лишало игру глубины и возможностей для развития, которые есть у более опытных или хардкорных игроков. - Робби Стивенс, помощник директора

Прошёл почти год с тех пор, как стало известно, что у Bungie нет планов по выпуску третьей части франшизы Destiny. В августе прошлого года Sony сократила штат студии более чем на треть: около 200 человек были уволены, а другим, как сообщается, предложили работу в других подразделениях Sony Interactive Entertainment. Джейсон Шрайер из Bloomberg связался с бывшими и нынешними сотрудниками Bungie, которые рассказали ему, что студия всё ещё восстанавливается после чрезмерного роста и неудачных проектов.

Они добавили, что у студии нет планов по выпуску Destiny 3 и что вместо этого она сосредоточится на поддержке текущей игры под руководством нового директора Тайсона Грина. Также было сказано, что Bungie работает над улучшением адаптации новых игроков, что согласуется с заявлениями Стивена в его интервью.