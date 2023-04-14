Компания Bungie объявила об ужесточении политики в отношении периферийных устройств используемых для читерства ©

Компания Bungie объявила об ужесточении политики в отношении периферийных устройств сторонних производителей, используемых для мошенничества.

В своем блоге студия Destiny 2 объяснила, что некоторые читеры используют аппаратные средства, предназначенные для "манипулирования игровым клиентом".

"Эти устройства подключаются к компьютеру или консоли, где они могут, например, выполнять простые скрипты или обманом заставлять игру давать вам дополнительную помощь при прицеливании", - говорится далее.

Bungie заявила, что в дальнейшем будет принимать меры против игроков, использующих эти устройства "специально для получения преимущества над другими игроками", включая запреты.

Студия уточнила, что она, тем не менее, "приветствует использование внешних вспомогательных средств, которые позволяют получить опыт, задуманный разработчиками игры", имея в виду, например, контроллеры сторонних производителей. Позиция компании распространяется только на "устройства или средства ввода, которые расширяют возможности игрока по управлению игрой сверх того, что обычно предоставляет сама игра".

"Простое использование вспомогательного устройства для игры в Destiny 2, когда игрок не может играть иначе, не является нарушением этой политики", - говорится далее.

Мы будем следить за нарушениями этой политики и выдавать предупреждения, ограничения и/или запреты соответствующим образом. Этот вопрос был предметом длительных обсуждений как внутри компании, так и в сообществе, и мы хотим найти правильный баланс между целью Bungie - одновременно дать возможность всем наслаждаться нашими играми и защитить наше сообщество.

За прошедшие годы Bungie подала несколько судебных исков против поставщиков читов, включая LaviCheats в начале этого года, Elite Boss Tech в 2022 году и AimJunkies в деле, которое длилось два года.