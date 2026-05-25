Destiny 2 06.09.2017
Конец эпохи Destiny 2 оказался болезненнее, чем казалось - Bungie скрывала планы даже от сотрудников

butcher69 butcher69

История вокруг завершения поддержки Destiny 2 продолжает обрастать неприятными подробностями. По данным журналиста Пол Тасси из Forbes, значительная часть сотрудников Bungie якобы до последнего не знала, что студия собирается прекратить активную разработку игры. Более того, команды продолжали создавать новый контент и дополнения, которые теперь, вероятно, так и не выйдут.

Согласно отчету, решение завершить поддержку Destiny 2 приняли еще в начале года, однако внутри студии эту информацию держали в строгом секрете. Пока руководство готовило финальное обновление, разработчики продолжали трудиться над будущими DLC, включая Shattered Cycle, словно ничего не происходило. Официально же о завершении поддержки Bungie объявила только 21 мая, назначив последнее крупное обновление на 9 июня 2026 года.

Особенно неприятно выглядит тот факт, что часть сотрудников уже была переведена на Marathon, тогда как другие команды оставались в полном неведении. По словам источников, внутри студии возникло серьезное напряжение: осведомленные сотрудники пытались убедить руководство рассказать правду раньше, но этого так и не произошло.

Если информация подтвердится, ситуация станет очередным ударом по репутации Bungie. Destiny 2 пережила взлеты, падения и неоднозначные дополнения, но даже на фоне спорных решений последних лет такой финал выглядит слишком хаотичным для одной из самых влиятельных сервисных игр индустрии. Особенно на фоне слухов о возможных сокращениях и отсутствии планов на Destiny 3.

RoboB

То есть, Destiny 2 умер из-за Marathon. Мало того, что Marathon сдох, он еще прихватил за собой Destiny 2.

Ожидаемо от Bungie с их идиотскими решениями, в принципе.

bysaturn

У Bungie одна репутация. Помойка.

Neikxi

Они это делают специально, чтобы вы знали, как не нужно делать игры

LaryOne

Жаль, Дестини моя любимая игра уже больше 12 лет....

DynamicTristram

Надеюсь, скам компания Bungie на грани закрытия.

