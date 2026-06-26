Масштаб увольнений в Bungie оказался серьёзнее: студия сократила почти 300 сотрудников за один день

После вчерашнего объявления Bungie о новой волне сокращений стали известны реальные масштабы увольнений. Согласно официальным документам, только в главном офисе студии в Белвью, штат Вашингтон, работу потеряли 292 человека. Это число не включает сотрудников за пределами штата, а значит итоговые потери могут быть ещё выше.

Это уже третья крупная волна увольнений в Bungie за последние три года. Если в 2023 году в студии работало около тысячи человек, то после нескольких этапов сокращений и текущих потерь команда заметно сократилась. По данным на 2024 год, в Bungie числилось около 850 сотрудников, но актуальное число теперь остаётся неизвестным.

Под удар попали практически все отделы — от художников и аниматоров до инженеров, продюсеров и дизайнеров. Среди сокращённых, по данным СМИ, может оказаться даже директор по стратегическому развитию — должность, которую ранее занимал один из основателей Bungie Джейсон Джонс. Пока официального подтверждения этому нет, но в индустрии уже называют это возможным символическим концом целой эпохи для студии.

Sony, владеющая Bungie с 2022 года, назвала решение «болезненным, но необходимым», объяснив его необходимостью перераспределения ресурсов. На фоне завершения крупной поддержки Destiny 2 и слабых показателей Marathon студия, похоже, переживает один из самых сложных этапов в своей истории.