Масштаб увольнений в Bungie оказался серьёзнее: студия сократила почти 300 сотрудников за один день

После вчерашнего объявления Bungie о новой волне сокращений стали известны реальные масштабы увольнений. Согласно официальным документам, только в главном офисе студии в Белвью, штат Вашингтон, работу потеряли 292 человека. Это число не включает сотрудников за пределами штата, а значит итоговые потери могут быть ещё выше.
Это уже третья крупная волна увольнений в Bungie за последние три года. Если в 2023 году в студии работало около тысячи человек, то после нескольких этапов сокращений и текущих потерь команда заметно сократилась. По данным на 2024 год, в Bungie числилось около 850 сотрудников, но актуальное число теперь остаётся неизвестным.
Под удар попали практически все отделы — от художников и аниматоров до инженеров, продюсеров и дизайнеров. Среди сокращённых, по данным СМИ, может оказаться даже директор по стратегическому развитию — должность, которую ранее занимал один из основателей Bungie Джейсон Джонс. Пока официального подтверждения этому нет, но в индустрии уже называют это возможным символическим концом целой эпохи для студии.
Sony, владеющая Bungie с 2022 года, назвала решение «болезненным, но необходимым», объяснив его необходимостью перераспределения ресурсов. На фоне завершения крупной поддержки Destiny 2 и слабых показателей Marathon студия, похоже, переживает один из самых сложных этапов в своей истории.
Дестини превратили в кал... Марафон сразу калом выпустили.... Как студия вообще не закрылась ,непонятно.
Готовьтесь к анонсам "От Создателей Destiny 2", которые проживут 2 недели и закроются.
Покупка этих бракоделов это буквально олицетворение фразы "инвестировал в гoвно"
Пришлось немножко посмотреть матчасти, потому что эта лента с этими буги-вугими осточертела уже. Что мы имеем? Компания, которая ведёт свою историю с 1990 по актуальный 2026, в середине 90-ых выпускает некий Марафон(и сейчас разыгрывается некий жожо референс), и до 2010 из чего-то приметного выпускает лишь какую-то хало. За второе десятилетие 21 века студия выпускает две дестини. И за первую половину третьего десятилетия перезапуск того самого Марафона(жожо референс закрыт). И по данным на вики у студии 750 работяг на 2016 год. Внимание, чёрный ящик. Что делали эти сотни трудоголиков эти 35 лет????
Вердикт: сони - на мороз их ннннннннннннннахyй.