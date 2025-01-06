Надоедливый баг в Destiny 2 мучает игроков уже семь лет, и пока нет надежды на его исправление

Игроки Destiny 2 вновь высказывают свое разочарование по поводу весьма странной ошибки, которая уже семь лет портит впечатления от геймплея шутера. Этот баг приводит к внезапному вылету из игры и может привести к потере важного лута или прогресса прохождения задания. Самое страшного в нём то, что он терроризирует игроков с момента релиза игры в 2017 году.

Баг под названием Guitar, как ранее объясняли разработчики из Bungie, связан с переполнением памяти и возникает, если игроки не подбирают выпадающие предметы, такие как Glimmer или Orbs of Power. Однако, несмотря на понимание природы проблемы, её исправление так и не было реализовано.

Фрустрация игроков достигает пика, особенно когда Guitar рушит самые напряженные и сложные моменты игры. Один из игроков поделился своим опытом на Reddit, рассказав, как ошибка прервала его прогресс на 49-й волне в режиме Onslaught: Salvation.

Я мог терпеть это в патрульных зонах, но когда это происходит в сезонных активностях, это уже за гранью. Это превращается в баг, ломающий игру.

— написал он.

Сообщество активно обсуждает эту проблему, выражая аналогичные чувства. Один из пользователей признался, что из-за ошибки перестал участвовать в рейдах на The Pale Heart, несмотря на желание получить редкий предмет.

Эксперты предполагают, что причина долгого существования ошибки кроется в особенностях движка Tiger Engine, который использует Destiny 2. Этот движок уже не раз становился причиной технических проблем, связанных с производительностью игры.

Тем временем Bungie продолжает выпускать новый контент для игры, включая режим Onslaught Salvation, который был добавлен в октябре 2024 года. Игроки надеются, что Bungie наконец предпримет серьезные шаги для устранения этой ошибки, которая мешает наслаждаться игрой уже более семи лет. В противном случае, как отмечают пользователи, Destiny 2 рискует потерять часть своей преданной аудитории.