Не месть, а экономика: стало известно, почему Destiny 2 потеряла поддержку

Слухи о том, что Sony якобы решила свернуть развитие Destiny в качестве наказания для Bungie за неудачи последних лет, не соответствуют действительности. По данным источников, близких к студии, причиной сокращения поддержки франшизы стали исключительно финансовые показатели проекта.

В последние дни в игровом сообществе активно обсуждаются сообщения о том, что Destiny фактически перестанет получать новый контент и крупные обновления. На фоне этих разговоров появились версии о том, что Sony недовольна результатами Bungie и намеренно ограничивает развитие серии. Однако журналист Пол Тасси со ссылкой на собственные источники утверждает, что речь идёт не о мести или внутренних конфликтах.

По словам собеседников, главная проблема заключается в экономике проекта: поддержка Destiny 2 обходится дороже, чем приносит доходов. Именно этот фактор стал определяющим при принятии решений о будущем игры. Внутри Bungie, как утверждается, никто не рассматривает происходящее как попытку Sony наказать студию за прошлые ошибки.

При этом источники признают, что отношения между компаниями далеки от идеальных. После покупки Bungie японский гигант рассчитывал на более впечатляющие результаты, однако ожидания не оправдались. Тем не менее связывать судьбу Destiny исключительно с провалами Bungie или неудачами других сервисных проектов Sony считается серьёзным преувеличением.

Несмотря на сокращение поддержки Destiny 2 до минимального уровня, полного закрытия игры пока не планируется. Сообщается, что серверы продолжат работу, а речи о прекращении их обслуживания не идёт.

Освободившиеся ресурсы студия, вероятно, направит на развитие Marathon — нового сетевого шутера Bungie. Однако и этот проект сталкивается с трудностями. После запуска игра, по сообщениям игроков и аналитиков, испытывает проблемы с удержанием аудитории, а в сети уже появились слухи о возможных масштабных сокращениях персонала.

Дополнительное давление создают финансовые результаты самой сделки. Ранее сообщалось, что Sony понесла значительные убытки, связанные с приобретением Bungie, что лишь усилило внимание к эффективности работы студии.