Никакой романтики: руководство Bungie заблокировало идею создания симулятора свиданий по Destiny 2

Ветераны студии Bungie раскрыли информацию о том, что разработчики популярного шутера Destiny 2 неоднократно предлагали создать официальный симулятор свиданий по этой вселенной. Творческая команда видела в этом отличную возможность развлечь фанатов и ближе познакомить их со знаменитыми персонажами. Однако руководство компании категорически отказалось от этой идеи, наложив строгий запрет на любые проявления подобных шутливых инициатив.

По словам бывшей главы по работе с сообществом Лианы Рупперт, авторы не просто обсуждали концепт, а создали полноценный внутренний прототип в рамках одного из творческих фестивалей. Проект черпал сильное вдохновение из популярной текстовой игры Dream Daddy. Несмотря на готовую рабочую сборку, топ-менеджмент студии мгновенно закрыл инициативу, посчитав, что аудитории не нужны подобные эксперименты в суровом фантастическом мире.

Команда на самом деле сделала один прототип, но руководство ответило очень жёстким отказом, заявив, что никто не хочет романтики или глупостей.

Консервативный подход топ-менеджеров вызвал глубокое разочарование внутри сценарного отдела, который годами пытался продвинуть эту идею в качестве самостоятельного релиза. Бывший старший нарративный дизайнер Роберт Брукс подтвердил, что над проектом трудились профессиональные авторы романтических игр, подготовившие детальный бизнес-план с оценкой финансовых возвратов. Желание разработчиков добавить в проект долю юмора полностью разбилось о рамки корпоративного планирования.

У нас с двумя другими членами команды сценаристов был целый питч-дек с расчётом затрат и реальными жесткими показателями окупаемости. Мы предлагали этот симулятор как полноценный проект каждый год, но это ни к чему не привело.