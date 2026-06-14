ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.2 1 143 оценки

"О чём они вообще думали?" Destiny 2 с 100K игроков против Marathon с 10K - все критикуют решение Bungie бросить Destiny

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

После объявления о прекращении выпуска новых дополнений для Destiny 2 среди игроков разгорелась активная дискуссия о будущем франшизы и решении Bungie сосредоточиться на Marathon.

Особенно бурную реакцию вызвало сравнение популярности проектов. По данным сообщества Steam, Destiny 2 в среднем удерживает около 100 тысяч одновременных игроков на протяжении последних дней, что примерно в 10 раз больше, чем у Marathon, где онлайн находится на уровне около 10 тысяч пользователей и демонстрирует постепенные колебания.

На этом фоне часть игроков считает, что студия делает слишком рискованную ставку, переключаясь с уже устоявшегося и стабильного проекта на новый тайтл, который пока не смог показать сопоставимый уровень интереса аудитории.

В комментариях пользователи называют Destiny 2 «основным источником дохода студии» и выражают сомнения в том, что Marathon сможет быстро достичь аналогичной популярности и сможет ли вообще?

После выхода финального обновления Destiny 2 наблюдался резкий всплеск активности игроков — по оценкам сообщества, онлайн поднимался с примерно c 37 тысяч до 150 тысяч пользователей, из-за чего серверы некоторое время испытывали повышенную нагрузку.

Несмотря на это, Destiny 2 остаётся одной из самых популярных сервисных игр на ПК, а её активное сообщество продолжает поддерживать высокий уровень онлайна даже спустя годы после релиза.

20
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Ну как бэ сосони ушла из Steam. И свои "сравнение популярности" можно весело засунуть в бухту суперяхты габена. А учитывая что триллионная аудитория Steam по слухам даже не покрывала стоимость РС портов сосонивских эксклюзивофф, думаю они прекрасно знали "о чем себе думали".

6
Alex Row

Одной из причин стала огромная скидка на коллекцию- весь доступный контент игры за 15 долларов. Даже если просто пройти все сюжетки- это уже очень щедрое предложение, а ведь там помимо сюжетных кампаний контента на сотни часов- вот многие и ринулись

2
Alex40001

ну как бы платное против бесплатного смотри crimson desert vs black desert// //хотя там компания может побогаче

1
Рикочико

Ля какая кибертянучка справа.

Neikxi

Возможно о том что нужно убить предыдущую игру, чтобы сделать новую

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ