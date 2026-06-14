"О чём они вообще думали?" Destiny 2 с 100K игроков против Marathon с 10K - все критикуют решение Bungie бросить Destiny

После объявления о прекращении выпуска новых дополнений для Destiny 2 среди игроков разгорелась активная дискуссия о будущем франшизы и решении Bungie сосредоточиться на Marathon.
Особенно бурную реакцию вызвало сравнение популярности проектов. По данным сообщества Steam, Destiny 2 в среднем удерживает около 100 тысяч одновременных игроков на протяжении последних дней, что примерно в 10 раз больше, чем у Marathon, где онлайн находится на уровне около 10 тысяч пользователей и демонстрирует постепенные колебания.
На этом фоне часть игроков считает, что студия делает слишком рискованную ставку, переключаясь с уже устоявшегося и стабильного проекта на новый тайтл, который пока не смог показать сопоставимый уровень интереса аудитории.
В комментариях пользователи называют Destiny 2 «основным источником дохода студии» и выражают сомнения в том, что Marathon сможет быстро достичь аналогичной популярности и сможет ли вообще?
После выхода финального обновления Destiny 2 наблюдался резкий всплеск активности игроков — по оценкам сообщества, онлайн поднимался с примерно c 37 тысяч до 150 тысяч пользователей, из-за чего серверы некоторое время испытывали повышенную нагрузку.
Несмотря на это, Destiny 2 остаётся одной из самых популярных сервисных игр на ПК, а её активное сообщество продолжает поддерживать высокий уровень онлайна даже спустя годы после релиза.
Ну как бэ сосони ушла из Steam. И свои "сравнение популярности" можно весело засунуть в бухту суперяхты габена. А учитывая что триллионная аудитория Steam по слухам даже не покрывала стоимость РС портов сосонивских эксклюзивофф, думаю они прекрасно знали "о чем себе думали".
Одной из причин стала огромная скидка на коллекцию- весь доступный контент игры за 15 долларов. Даже если просто пройти все сюжетки- это уже очень щедрое предложение, а ведь там помимо сюжетных кампаний контента на сотни часов- вот многие и ринулись
ну как бы платное против бесплатного смотри crimson desert vs black desert// //хотя там компания может побогаче
Ля какая кибертянучка справа.
Возможно о том что нужно убить предыдущую игру, чтобы сделать новую