"О чём они вообще думали?" Destiny 2 с 100K игроков против Marathon с 10K - все критикуют решение Bungie бросить Destiny

После объявления о прекращении выпуска новых дополнений для Destiny 2 среди игроков разгорелась активная дискуссия о будущем франшизы и решении Bungie сосредоточиться на Marathon.

Особенно бурную реакцию вызвало сравнение популярности проектов. По данным сообщества Steam, Destiny 2 в среднем удерживает около 100 тысяч одновременных игроков на протяжении последних дней, что примерно в 10 раз больше, чем у Marathon, где онлайн находится на уровне около 10 тысяч пользователей и демонстрирует постепенные колебания.

На этом фоне часть игроков считает, что студия делает слишком рискованную ставку, переключаясь с уже устоявшегося и стабильного проекта на новый тайтл, который пока не смог показать сопоставимый уровень интереса аудитории.

В комментариях пользователи называют Destiny 2 «основным источником дохода студии» и выражают сомнения в том, что Marathon сможет быстро достичь аналогичной популярности и сможет ли вообще?

После выхода финального обновления Destiny 2 наблюдался резкий всплеск активности игроков — по оценкам сообщества, онлайн поднимался с примерно c 37 тысяч до 150 тысяч пользователей, из-за чего серверы некоторое время испытывали повышенную нагрузку.

Несмотря на это, Destiny 2 остаётся одной из самых популярных сервисных игр на ПК, а её активное сообщество продолжает поддерживать высокий уровень онлайна даже спустя годы после релиза.