"Одно из лучших DLC": критики в восторге от Destiny 2: The Final Shape

На Metacritic сформировался рейтинг дополнения The Final Shape для Destiny 2, которое вышло в начале июня 2024-го. Средний балл DLC по мнению журналистов равен 93 из 100. Оценка пользователей — 8,4 из 10.
Рецензенты называют расширение достойной кульминацией многолетней истории серии. В Push Square сюжетную кампанию сочли «эпической, эмоциональной и захватывающей», а в Screen Rant — «логичной и убедительной». Многим понравились и геймплейные нововведения: например, уникальный подкласс Призма.
«Независимо от того, увлекаетесь ли вы Destiny с самого начала, были ли у вас длительные перерывы между дополнениями, или же вы новичок во всем этом, кампания The Final Shape великолепна. Тем более для давних фанатов. Это одно из лучших DLC, когда-либо созданных Bungie, и оно содержит отличный новый контент, который по-настоящему затягивает», — God is a Geek.
«Масса новых функций, крутые механики, огромное количество контента и, прежде всего, попадающая прямо в сердце нотка ностальгии. The Final Shape — идеальное завершение десятилетней истории и одно из лучших дополнений для Destiny 2», — Hobby Consolas.
Оценки The Final Shape по мнению критиков
- GGRecon — 100/100;
- PlayStation Universe — 100/100;
- Screen Rant — 100/100;
- God is a Geek — 95/100;
- Push Square — 90/100;
- Game Informer — 90/100.
Геймеры тоже хвалят аддон, несмотря на то, что на запуске его активно ругали. Пользователи критиковали The Final Shape за сетевые проблемы, но разработчики уже их устранили, поэтому многие изменили мнение. Фанатам пришлись по душе новые миссии, рейды, локации, а также остальной контент.
The Final Shape отправляет героев в недры Странника за Свидетелем.
Напомнить от чего еще критики в восторге?
От любого ЛГБТ+ высера.
Но данное DLC действительно возродило игру
Там в целом отлично закончили сагу и прям навалили контента. Прям много активвностей и много годных по меркам игры наград. Охренитльный подкласс, охренительные пушки, охренительные предметы в классовый слот. Так посмотреть - круто. Но с другой стороны - дикая дрочь, еще и за деньги.
Ребят, кто в Дестини играл, норм ? А то хочется в что то залипнуть
Сейчас уже точно не стоит. Игра находится в закате. Года 2-3 назад еще можно было. Теперь лучше 3-тью часть ждать наверное. Но если хотите, можете попробовать, только не покупайте длс сразу. Просто попробуйте побегать в бесплатной версии.
Если готов работать 5 смен по 4 часа в неделю - залетай
В игре очень неплохой сюжет + ру озвучка, так что да, можно залипнуть надолго. Как раз сейчас скидка на старые DLC.
Да, стоит однозначно.
Игра бесплатная, если понравится, то докупишь дополнения, старые по 450-500р.\шт. на сторонних площадках, но на фришке уже определишься как тебе стрельба, интересен ли лор и вообще идея игры.
В игре три класса, у каждого несколько подклассов, много билдов под любой вкус, потрясающее кол-во оружия на любой вкус. Оружие отлично чувствуется, импакт от различных пушек и ощущение от стрельбы потрясающее.
Активностей в игре куча, начиная от ПвП карт и ПвЕ данжей, заканчивая рейдами и режимом орды с элементами tower defense. Кроме этого на планетах куча активностей в открытом мире + всякие лорные линейки квестов в каждом дополнении, сезона и боевые пропуска.
Из негативного это то, что в бесплатном варианте будет много чего закрыто, т.е. смотришь билд, а там пушка или броня из дополнения которого у тебя нет, выходит сезон, а тебе говорят "купи его и будешь играть". Но и бесплатного оружия\брони для отличных билдов очень много. Прошлые дополнения до 500р. каждое + сезон на 3 месяца по 900р.\шт., но некоторых это расстраивает... но попробовать стоит, это факт.
Ближайшие 2 года вряд ли она выйдет()
критики в восторге, сразу в мусор
Если критики одобряют то это в 99% случаях гомно, если критикам не нравиться то это будет пушка.