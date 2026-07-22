Петиция с требованием к Sony начать разработку Destiny 3 собрала более 400 000 подписей

В мае нынешнего года Bungie объявила о завершении поддержки Destiny 2. Нового контента для онлайн-шутера не будет, хотя серверы останутся активными. Отныне американская студия сосредоточена исключительно на Marathon.

Эта ситуация не понравилась фанатам Destiny, которые отчаянно требуют третьей части. Пока что Sony решила не давать проекту зелёный свет, поэтому в нынешних обстоятельствах он вряд ли увидит свет.

Игроки решили запустить онлайн-петицию, чтобы оказать давление на японскую компанию. На момент написания этой статьи на change.org собрано более 402 000 подписей. К сожалению, этого, скорее всего, будет недостаточно для запуска разработки Destiny 3.