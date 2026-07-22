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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.2 1 150 оценок

Петиция с требованием к Sony начать разработку Destiny 3 собрала более 400 000 подписей

monk70 monk70

В мае нынешнего года Bungie объявила о завершении поддержки Destiny 2. Нового контента для онлайн-шутера не будет, хотя серверы останутся активными. Отныне американская студия сосредоточена исключительно на Marathon.

Эта ситуация не понравилась фанатам Destiny, которые отчаянно требуют третьей части. Пока что Sony решила не давать проекту зелёный свет, поэтому в нынешних обстоятельствах он вряд ли увидит свет.

Игроки решили запустить онлайн-петицию, чтобы оказать давление на японскую компанию. На момент написания этой статьи на change.org собрано более 402 000 подписей. К сожалению, этого, скорее всего, будет недостаточно для запуска разработки Destiny 3.

Индустрия 61
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Дырявый бублик

Наивные...

6
thepost

Sony — компания дегенератов.

6
Destroited

пока соевые калоеды хавают марафон никакого вам дестини 3

4
Dante Xz

И сони такие

2
Пользователь ВКонтакте

Петиция это как пук во время газовой атаки😐 // Руслан Варнин

1
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