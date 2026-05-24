Петиция с требованием выпустить Destiny 3 собрала более 120 тысяч подписей после новостей о конце Destiny 2

Фанаты Destiny массово требуют от Sony одобрить разработку Destiny 3 после новостей о завершении поддержки Destiny 2. Онлайн-петиция, созданная вскоре после заявления Bungie о финальном обновлении игры, уже собрала более 120 тысяч подписей и продолжает быстро набирать популярность.

Автор обращения заявил, что сообщество хочет увидеть «новые приключения, свежие сюжетные линии и развитие серии», а сама Destiny 3 якобы способна вдохнуть новую жизнь во франшизу.

Волна обсуждений началась после того, как Bungie подтвердила: июньское обновление станет последним крупным контентным апдейтом для Destiny 2. На фоне этого в сети появились сообщения о возможных сокращениях в студии и проблемах вокруг Marathon — нового шутера Bungie, который пока не оправдал ожиданий аудитории.

При этом, по данным инсайдеров, Destiny 3 сейчас не находится в активной разработке. Сообщается, что Bungie продолжит предлагать Sony идеи во вселенной Destiny, однако полноценная третья часть якобы даже не рассматривается как ближайший проект студии.

Одной из главных причин называют огромные бюджеты современных AAA-игр. Разработка крупных сервисных проектов сегодня обходится в сотни миллионов долларов, а Sony в последние годы всё осторожнее относится к дорогостоящим онлайн-играм после ряда неудач на рынке live-service.

Несмотря на это, поклонники Destiny продолжают надеяться, что массовая поддержка петиции сможет повлиять на решение Sony и вернуть серию в будущем.