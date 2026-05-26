Петиция за Destiny 3 за 4 дня собрала более 220 тысяч подписей

Фанатская кампания с требованием Destiny 3 стремительно набрала обороты после новостей о завершении поддержки Destiny 2. Главной темой обсуждения стала не столько сама реакция Bungie, сколько скорость, с которой выросла петиция — более 220 тысяч подписей всего за четыре дня.
Инициатива появилась на фоне сообщений о финальном крупном обновлении Destiny 2 в июне, которое фактически завершит активную поддержку игры. Для части сообщества это стало сигналом к тому, что серия нуждается в полноценном продолжении, а не завершении в текущем виде.
Аналитики отмечают, что такой темп роста подписей говорит о высокой вовлечённости аудитории: Destiny остаётся одной из самых активных онлайн-франшиз, где игроки быстро мобилизуются вокруг крупных изменений.
Дополнительный резонанс вызвали и актёры озвучки. Некоторые из них публично поддержали идею Destiny 3, а исполнитель роли Кроу призвал фанатов использовать хэштег #WeWantDestiny3, фактически усилив информационный эффект кампании.
Несмотря на масштаб реакции, журналисты подчёркивают, что официальных планов по Destiny 3 пока нет. Однако столь быстрый рост петиции уже стал одним из самых заметных фанатских движений вокруг серии за последние годы.
Сони плевать на эти петиции.
Да хоть лям 220 тысяч, плевать сосоням если не увидят выгоды.
Поздравляем, теперь студия подотрется всеми этими виртуальными подписями.
Уже поздно -делать некому. А Франшиза... так в головах у руководства щиза. Но своё, частное,карманное они заработают- значит плевать..А дураки и дети(что одно и тоже) это неисчерпаемый ресурс для заработка...