Петиция за Destiny 3 за 4 дня собрала более 220 тысяч подписей

Фанатская кампания с требованием Destiny 3 стремительно набрала обороты после новостей о завершении поддержки Destiny 2. Главной темой обсуждения стала не столько сама реакция Bungie, сколько скорость, с которой выросла петиция — более 220 тысяч подписей всего за четыре дня.

Инициатива появилась на фоне сообщений о финальном крупном обновлении Destiny 2 в июне, которое фактически завершит активную поддержку игры. Для части сообщества это стало сигналом к тому, что серия нуждается в полноценном продолжении, а не завершении в текущем виде.

Аналитики отмечают, что такой темп роста подписей говорит о высокой вовлечённости аудитории: Destiny остаётся одной из самых активных онлайн-франшиз, где игроки быстро мобилизуются вокруг крупных изменений.

Дополнительный резонанс вызвали и актёры озвучки. Некоторые из них публично поддержали идею Destiny 3, а исполнитель роли Кроу призвал фанатов использовать хэштег #WeWantDestiny3, фактически усилив информационный эффект кампании.

Несмотря на масштаб реакции, журналисты подчёркивают, что официальных планов по Destiny 3 пока нет. Однако столь быстрый рост петиции уже стал одним из самых заметных фанатских движений вокруг серии за последние годы.