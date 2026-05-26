ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.2 1 133 оценки

Петиция за Destiny 3 за 4 дня собрала более 220 тысяч подписей

IKarasik IKarasik

Фанатская кампания с требованием Destiny 3 стремительно набрала обороты после новостей о завершении поддержки Destiny 2. Главной темой обсуждения стала не столько сама реакция Bungie, сколько скорость, с которой выросла петиция — более 220 тысяч подписей всего за четыре дня.

Инициатива появилась на фоне сообщений о финальном крупном обновлении Destiny 2 в июне, которое фактически завершит активную поддержку игры. Для части сообщества это стало сигналом к тому, что серия нуждается в полноценном продолжении, а не завершении в текущем виде.

Петиция с требованием выпустить Destiny 3 собрала более 120 тысяч подписей после новостей о конце Destiny 2

Аналитики отмечают, что такой темп роста подписей говорит о высокой вовлечённости аудитории: Destiny остаётся одной из самых активных онлайн-франшиз, где игроки быстро мобилизуются вокруг крупных изменений.

Дополнительный резонанс вызвали и актёры озвучки. Некоторые из них публично поддержали идею Destiny 3, а исполнитель роли Кроу призвал фанатов использовать хэштег #WeWantDestiny3, фактически усилив информационный эффект кампании.

Несмотря на масштаб реакции, журналисты подчёркивают, что официальных планов по Destiny 3 пока нет. Однако столь быстрый рост петиции уже стал одним из самых заметных фанатских движений вокруг серии за последние годы.

10
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Greencore

Сони плевать на эти петиции.

1
Eclair_93

Да хоть лям 220 тысяч, плевать сосоням если не увидят выгоды.

1
askazanov

Опять ссылки нет? )

Rograx

Поздравляем, теперь студия подотрется всеми этими виртуальными подписями.

GahlFrostbite

Уже поздно -делать некому. А Франшиза... так в головах у руководства щиза. Но своё, частное,карманное они заработают- значит плевать..А дураки и дети(что одно и тоже) это неисчерпаемый ресурс для заработка...

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ