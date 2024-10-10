Писатель судится с авторами Destiny 2 из-за плагиата его произведения

Писатель Келси Мартино (Kelsey Martineau) направил иск к студии Bungie, обвинив ее в плагиате. Он утверждает, что разработчики позаимствовали многие детали сюжета из его произведения для кампании «Красная война» в Destiny 2.

Например, Мартино указал, что и в его работе, и в Destiny 2 фигурирует воинственная фракция под названием Красный Легион. Причем история становления и мотивы лидеров двух Легионов «почти идентичны», — оба были изгоями общества, их поддерживали наставники-изгнанники, а во время основных событий оба хотели захватить важный объект на орбите Земли.

Также Мартино нашел в игре технологии, упоминавшиеся в его произведениях. Посчитал плагиатом он и некоторые сюжетные ходы вроде столкновений с повстанцами и поиска мощного оружия и реликвий.

По мнению писателя, Bungie использовала его произведение из-за нехватки времени. Он напомнил, что, по информации журналиста Джейсона Шрайера (Jason Schreier), у студии якобы было всего 16 месяцев на разработку Destiny 2.

Мартино хочет, чтобы суд обязал Bungie возместить ему ущерб за нарушение авторских прав и перестали распространять спорный контент.