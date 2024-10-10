Писатель судится с авторами Destiny 2 из-за плагиата его произведения

Писатель Келси Мартино (Kelsey Martineau) направил иск к студии Bungie, обвинив ее в плагиате. Он утверждает, что разработчики позаимствовали многие детали сюжета из его произведения для кампании «Красная война» в Destiny 2.
Например, Мартино указал, что и в его работе, и в Destiny 2 фигурирует воинственная фракция под названием Красный Легион. Причем история становления и мотивы лидеров двух Легионов «почти идентичны», — оба были изгоями общества, их поддерживали наставники-изгнанники, а во время основных событий оба хотели захватить важный объект на орбите Земли.
Также Мартино нашел в игре технологии, упоминавшиеся в его произведениях. Посчитал плагиатом он и некоторые сюжетные ходы вроде столкновений с повстанцами и поиска мощного оружия и реликвий.
По мнению писателя, Bungie использовала его произведение из-за нехватки времени. Он напомнил, что, по информации журналиста Джейсона Шрайера (Jason Schreier), у студии якобы было всего 16 месяцев на разработку Destiny 2.
Мартино хочет, чтобы суд обязал Bungie возместить ему ущерб за нарушение авторских прав и перестали распространять спорный контент.
Смотрю Бомжи везде что то стырили , там скин для револьвера, тут целую начальную историю . А там ещё что ни будь выяснится .
это как с "художниками" "а ты докажи" а уже как после им прилетает то плачутся
отдать должное, с револьвером они всё же сознались довольно быстро и связались с художником .
Сказать этому писателю, что эту кампанию ещё несколько лет назад тупо вырезали из игры и в неё не поиграть?
надо будет доказать что компания была раньше чем книга
Они получили прибыль от этого плагиата, автор расценивает это как свою недополученную из-за банджи прибыль, и собсно на неё он и претендует требуя возмещения ущерба.
Какого плагиата? Ты видел какие у него "уникальные" вещи упоминаются? Всё то же самое есть в каждой второй псевдо-НФ книге.
В каждой есть Красный Легион?
вот ссылка на форум .resetera если честно я чет его найти не могу не под Caspar Cole не под Kelsey Martineau