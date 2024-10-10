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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.4 1 019 оценок

Писатель судится с авторами Destiny 2 из-за плагиата его произведения

Solstice
Новости

Писатель Келси Мартино (Kelsey Martineau) направил иск к студии Bungie, обвинив ее в плагиате. Он утверждает, что разработчики позаимствовали многие детали сюжета из его произведения для кампании «Красная война» в Destiny 2.

Например, Мартино указал, что и в его работе, и в Destiny 2 фигурирует воинственная фракция под названием Красный Легион. Причем история становления и мотивы лидеров двух Легионов «почти идентичны», — оба были изгоями общества, их поддерживали наставники-изгнанники, а во время основных событий оба хотели захватить важный объект на орбите Земли.

Также Мартино нашел в игре технологии, упоминавшиеся в его произведениях. Посчитал плагиатом он и некоторые сюжетные ходы вроде столкновений с повстанцами и поиска мощного оружия и реликвий.

По мнению писателя, Bungie использовала его произведение из-за нехватки времени. Он напомнил, что, по информации журналиста Джейсона Шрайера (Jason Schreier), у студии якобы было всего 16 месяцев на разработку Destiny 2.

Мартино хочет, чтобы суд обязал Bungie возместить ему ущерб за нарушение авторских прав и перестали распространять спорный контент.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
KIIIL

Смотрю Бомжи везде что то стырили , там скин для револьвера, тут целую начальную историю . А там ещё что ни будь выяснится .

3
Alex40001

это как с "художниками" "а ты докажи" а уже как после им прилетает то плачутся

0
KIIIL Alex40001

отдать должное, с револьвером они всё же сознались довольно быстро и связались с художником .

0
Anglerfish

Сказать этому писателю, что эту кампанию ещё несколько лет назад тупо вырезали из игры и в неё не поиграть?

1
Alex40001

надо будет доказать что компания была раньше чем книга

0
taotahu1992

Они получили прибыль от этого плагиата, автор расценивает это как свою недополученную из-за банджи прибыль, и собсно на неё он и претендует требуя возмещения ущерба.

0
Anglerfish taotahu1992

Какого плагиата? Ты видел какие у него "уникальные" вещи упоминаются? Всё то же самое есть в каждой второй псевдо-НФ книге.

0
shurasick876 Anglerfish

В каждой есть Красный Легион?

0
Alex40001 Anglerfish

вот ссылка на форум .resetera если честно я чет его найти не могу не под Caspar Cole не под Kelsey Martineau

0