Пит Парсонс уходит из Bungie после 23 лет: студию возглавил Джастин Труман

В Bungie произошла крупная перестановка — генеральный директор Пит Парсонс покинул студию после 23 лет работы. Его место занял Джастин Труман, о чём руководство объявило на официальном сайте компании.

Парсонс возглавлял Bungie с 2015 года. Под его руководством вышла Destiny 2, студия выстроила независимую экосистему для поддержки онлайн-игр, а в 2022 году стала частью Sony Interactive Entertainment после сделки на 3,6 миллиарда долларов. По словам Парсонса, сейчас наступил правильный момент, чтобы передать руководство «новому поколению лидеров». Стоит отметить, что он многократно критиковался многими бывшими сотрудниками.

Новый глава Bungie Джастин Труман работает в студии уже 15 лет. За это время он прошёл путь от инженера до директора по развитию, создавал оружейные и сетевые системы для Destiny, разрабатывал ключевые механики Destiny 2 и стоял у истоков сезонной модели. В последние годы он курировал разработку новой игры Marathon.

Труман отметил, что Bungie не раз допускала ошибки, но подчеркнул готовность команды извлекать уроки и работать в тесном контакте с сообществом. По его словам, до конца 2025 года студия покажет больше материалов по Marathon и Destiny 2.