Разработчики Destiny 2 попали под сокращение из-за плохой реакции на последнее расширение ©

Популярная экшен-MMO Destiny 2 в феврале этого года обзавелась очередным масштабным дополнением с новым контентом, рейдами и активностями, однако игрокам оно не понравилось. Многие пользователи в открытой форме критиковали сюжет расширения Destiny 2: Lightfall и другие разочаровывающие элементы, что привело к очевидным последствиям для команды разработчиков. Из-за негативной реакции на последнее дополнения, студия Bungie начала увольнять некоторых сотрудников.

Согласно профилю аккаунта Дайи Марроу в LinkedIn, которая была нарративным дизайнером в Bungie, она первая попала под волну сокращений. Эксперты игровой индустрии отмечают, что за ней последуют и другие разработчики студии. Впереди команду разработчиков экшена ждет небольшое обновление штата, однако оно вряд ли будет масштабным.

Наиболее вероятной причиной для волны сокращений является релиз дополнения Destiny 2: Lightfall. Расширение получило негативные отзывы от игроков и довольно быстро растеряло активных пользователей игры. Тем не менее некоторые аналитики связывают увольнения с руководством Sony, которая теперь владеет Bungie