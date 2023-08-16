Разработчики Destiny 2 проведут специальный ивент, который раскроет особенности масштабного обновления

Фанаты Destiny 2 уже в конце этого месяца получат развернутый ответ на вопрос "А что ждёт игру в будущем?". Разработчики из студии Bungie уже готовят следующее грандиозное обновление шутера. Специально для этого апдейта игры авторы проведут отдельное шоу, где раскроют все подробности ожидаемого расширения "The Final Shape" и покажут другие нововведения для Destiny 2.
В ожидании нового шоу разработчики предлагают ознакомиться с самыми эпичными моментами саги "Свет и Тьма":
Как сообщается, Bungie проведет прямую трансляцию Destiny 2 Showcase, которое будет полностью посвящено содержанию обновления "The Final Shape". Эта глава обещает лаконично завершить сагу "Свет и Тьма" и открыть новый раздел для многолетней поддержки шутера новым контентом.
Destiny 2 Showcase запланировано на 22 августа. Кроме уже заявленного обновления, разработчики обещают также обсудить 22-й сезон игры, рассказать про новый рейд и поделиться ближайшими планами на следующий год контентной поддержки.
Destiny 2 доступна бесплатно на ПК и консолях.
Лучше бы сделали из неё нормальную одиночную сюжетную игру. Она ж хорошая, но ММОшность сильно всё портит.