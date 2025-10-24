ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.3 1 097 оценок

Разработчики Destiny 2 убрали из игры элемент Unstable Cores, который затруднял систему улучшения экипировки

KoRnEr KoRnEr

Спустя некоторое время после обещания быстро устранить нежелательные для игроков Unstable Cores из Destiny 2, студия Bungie выпустила обновление, которое значительно упрощает процесс крафта снаряжения в игре. Перед её окончательным удалением разработчики решили снизить стоимость апгрейдов и выдать всем игрокам внушительную компенсацию — 777 777 нестабильных ядер.

Unstable Cores появились в дополнении Edge of Fate как новый ресурс для повышения уровня силы снаряжения. Реакция сообщества на эту механику была крайне негативной — игроки в течение месяца критиковали её за чрезмерную сложность и неудобства. В результате Bungie решила прислушаться к отзывам и на прошлой неделе объявила о полном удалении Unstable Cores.

Запуск дополнения Edge of Fate оказался самым слабым в истории Destiny 2

Теперь Unstable Cores больше не используются в качестве валюты для инфузии. Вместо них установлен фиксированный расход: один Enhancement Core и 5000 единиц Glimmer для всех уровней силы.

Эти изменения планировалось внедрить ближе к выходу будущего дополнения Renegades, но команда Bungie нашла более быстрый и эффективный способ реализовать их.

Когда студия впервые анонсировала новую систему стоимости улучшений, основанную только на Cores и Glimmer, многие опасались, что процесс всё равно останется слишком дорогим и затратным для игроков. Bungie признает обоснованность этих опасений и заверили сообщество в готовности восстановить доверие геймеров.

4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
prorock

А элемент tapir, который затрудняет запуск игры в РФ, они убрать не хотят?