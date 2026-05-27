Разработчики Warframe поддержали фанатов Destiny 2 после новостей о завершении развития игры

После сообщений о прекращении активной поддержки Destiny 2 разработчики Warframe публично поддержали сообщество Bungie и признались, насколько важной Destiny была для всей индустрии.

Креативный директор Warframe Ребекка Форд заявила, что наследие игр Bungie оказало огромное влияние на создание Warframe. По её словам, без Bungie и серии Halo сама Warframe могла бы никогда не появиться в нынешнем виде.

Форд вспомнила, как играла в Halo 3 в подростковом возрасте, и призналась, что воспринимала Bungie как ориентир для всей индустрии. Она назвала Destiny «силой природы», которая объединила миллионы игроков и на время стала одним из главных явлений в игровой сфере.

Директор по дизайну Warframe Пабло Алонсо также поддержал фанатов Destiny 2. Он сравнил ситуацию с прекращением развития Heroes of the Storm, отметив, что игрокам тяжело терять любимую игру, а советы «просто перейти в другой проект» только раздражают сообщество.

Хотя Destiny 2 продолжит работать и останется доступной для игроков, новых крупных обновлений игра больше не получит. При этом у франшизы пока нет официально анонсированных продолжений или новых проектов.

На фоне этих новостей многие фанаты Destiny 2 выражают сожаление о незавершённых сюжетных линиях и том, что игра больше не получит новых рейдов и подземелий — элементов, которые многие считают одними из лучших PvE-активностей в истории жанра.