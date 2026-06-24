Разработчики Warframe вступились за Destiny 2: в студии назвали конец активной поддержки игры "ударом для индустрии"

Разработчики Warframe прокомментировали сообщения о завершении активной поддержки Destiny 2 и заявили, что никто в студии не воспринимает эту новость как повод для радости. Напротив, директор сообщества и руководитель live-операций Digital Extremes Меган Эверетт назвала происходящее «душераздирающим» и подчеркнула, что здоровая игровая индустрия нуждается в сильной конкуренции.

По словам Эверетт, многие годы Warframe и Destiny 2 считались прямыми конкурентами, однако внутри студии никто не празднует проблемы Bungie. Она отметила, что сильные соперники заставляют разработчиков совершенствовать собственные игры, а исчезновение одного из крупнейших представителей жанра негативно скажется на всей индустрии. Кроме того, Эверетт призвала игроков чаще поддерживать разработчиков, а не вспоминать о них только после появления плохих новостей.

Эти заявления перекликаются с более ранними комментариями креативного директора Warframe Rebecca Ford. Ранее она назвала прекращение масштабной разработки Destiny 2 «немыслимым» и заявила, что без наследия игр Bungie не было бы и современного Warframe. По её словам, Destiny на протяжении многих лет оставалась одной из важнейших игр для жанра лутер-шутеров и оказала огромное влияние на индустрию в целом.

Примечательно, что после новостей о сворачивании активного развития Destiny 2 разработчики Warframe даже публично выразили поддержку сообществу Bungie. В Digital Extremes считают, что сосуществование нескольких крупных игр в одном жанре идёт на пользу игрокам, поскольку стимулирует конкуренцию, инновации и постоянное развитие проектов.