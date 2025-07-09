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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.3 1 077 оценок

Щедрый подарок от Bungie: три крупных DLC в Destiny 2 стали бесплатными до 22 июля

butcher69 butcher69

В Destiny 2 стартовал щедрый ивент — теперь все желающие могут бесплатно получить доступ сразу к трём масштабным дополнениям. Bungie открыла двери к The Witch Queen, Lightfall и свежему The Final Shape на всех платформах: Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, PlayStation и Xbox.

Акция приурочена к приближающемуся релизу нового DLC The Edge of Fate и продлится до 22 июля. У игроков есть две недели, чтобы пройти контент, ранее доступный только за деньги — от кампаний до рейдов, и получить за это реальные награды.

Также это последний шанс опробовать временные эпизоды Echoes, Revenant и Heresy — они будут удалены из игры уже 15 июля. Не теряйте времени, ведь всё заработанное — от экзотического оружия до мощного снаряжения — навсегда останется на вашем аккаунте.

11
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Navigor506

А потом эти DLC отнимут даже у тех, что их купили. Знаем, плавали.

2
Юрий Пенкин

и где тут что бесплатно? https://www.xbox.com/ru-RU/games/browse/ProductAddOns_BPQ955FQFPH6

1
mrdratik
У игроков есть две недели, чтобы пройти контент, ранее доступный только за деньги
1
Raphtallia

Временная бесплатность - это замануха. Вот еслиб реально подарили.