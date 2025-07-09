Щедрый подарок от Bungie: три крупных DLC в Destiny 2 стали бесплатными до 22 июля

В Destiny 2 стартовал щедрый ивент — теперь все желающие могут бесплатно получить доступ сразу к трём масштабным дополнениям. Bungie открыла двери к The Witch Queen, Lightfall и свежему The Final Shape на всех платформах: Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, PlayStation и Xbox.

Акция приурочена к приближающемуся релизу нового DLC The Edge of Fate и продлится до 22 июля. У игроков есть две недели, чтобы пройти контент, ранее доступный только за деньги — от кампаний до рейдов, и получить за это реальные награды.

Также это последний шанс опробовать временные эпизоды Echoes, Revenant и Heresy — они будут удалены из игры уже 15 июля. Не теряйте времени, ведь всё заработанное — от экзотического оружия до мощного снаряжения — навсегда останется на вашем аккаунте.