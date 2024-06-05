Серверы Destiny 2 рухнули под натиском желающих поиграть в дополнение "Финальная форма"

Сиквел популярного на консолях научно-фантастического MMO-шутера от студии Bungie, который на этот раз посетил и PC.

Новая игра продолжает сюжет оригинала, но игроки Destiny не могут перенести своих персонажей в сиквел. Всем придется начинать с чистого листа.

По сюжету, последний безопасный город Земли пал и оказался под контролем нового врага и его элитной армии — Красного легиона. Стражам предстоит довести до совершенства обращение с новыми способностями и оружием и объединить городские силы, чтобы вернуть себе свой дом. Место действия не ограничится одной Землей — вам предстоит посетить различные живописные уголки Солнечной системы.

В Destiny 2 игроки получают возможность развивать персонажей в новых направлениях, поскольку у каждого из трех классов героев появились новые подклассы с уникальным геймплеем.

Игрокам доступны различные варианты совместной и соревновательной игры. Кроме того, вы можете пуститься в приключения и в одиночку.