Серверы Destiny 2 рухнули под натиском желающих поиграть в дополнение "Финальная форма"

Вчера состоялся дебют дополнения Destiny 2: The Final Shape ("Финальная форма"). Это был один из самых ожидаемых релизов последних месяцев, не в последнюю очередь потому, что DLC представляет собой кульминацию «Саги о Свете и Тьме», запущенной студией Bungie в 2013 году.
Предыдущее расширение, Lightfall, оказалось кошмарным разочарованием, поэтому все гадали, удастся ли авторам выйти на новый уровень. Судя по первым впечатлениям, получилось довольно средне.
В Steam у "Финальной формы" всего 33 % положительных отзывов, что сайт классифицирует как «преимущественно отрицательный» прием игры.
Однако такой результат не является оценкой качества самого дополнения, поскольку большинство игроков еще не успели его как следует проверить.
Причина в серверах, которые совершенно не справились с релизом расширения. В ожидании дебюта фанаты на всех аппаратных платформах провели вчерашний вечер, наблюдая сообщения об ошибках и предпринимая безуспешные попытки попасть на серверы. Даже бывший сотрудник Bungie, некогда отвечавший за работу с сообществом, столкнулся с проблемой.
Ситуацию лучше всего отражает гневный комментарий одного из игроков в Steam:
Лучшие 40 долларов, потраченные на игру, и лучшие 2 часа в моей жизни. Мой любимый момент — когда Кейд сказал: «Серверы Destiny 2 недоступны. Пожалуйста, отклоните это сообщение, чтобы попробовать еще раз».
Проблемы возникли даже у тех, кому удалось протиснуться на серверы, поскольку игра выкидывала их из игры во время прохождения кампании.
Лишь несколько часов назад ситуация начала улучшаться после того, как Bungie перезагрузила серверы, хотя она все еще далека от идеальной.
Смешная шутка учитывая что bungie это бедная инди студия у которых пвп сервера в шутере от 1 лица работают по р2р принципу 🤣.