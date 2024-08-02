Слух: продажи Destiny 2: The Final Shape на старте оказались хуже, чем у Lightfall

На Destiny 2: The Final Shape возлагали большие надежды, но можно с уверенностью сказать, что расширение оправдало ожидания после выхода в начале этого года, получив широкое признание критиков и, похоже, привлекло не меньшее количество игроков. Однако, судя по всему, начало продаж расширения оказалось не таким, на которое рассчитывала Bungie.

Журналист Стивен Тотило в своем материале Game File со ссылкой на анонимный источник, ранее работавший в Bungie, утверждает, что, несмотря на широкое признание критиков, продажи The Final Shape на старте оказались ниже, чем у прошлогодней Lightfall, получившей множество критических отзывов. Однако другие истопники утверждают, что даже если бы недавнее расширение стало гораздо большим коммерческим хитом, оно не смогло бы предотвратить последний раунд увольнений в Bungie, в результате которого студия сократила более 200 рабочих мест.

В ноябре прошлого года сообщалось, что предварительные заказы на расширение оказались ниже ожиданий. Приведут ли сильные отзывы критиков и сарафанное радио к улучшению продаж в долгосрочной перспективе, пока неизвестно.