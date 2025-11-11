Sony списала $204 миллиона из-за слабых результатов Bungie и падения интереса к Destiny 2

Sony приобрела студию Bungie в 2022 году за $3,6 миллиарда, но едва ли студия оправдывает вложенных в неё средств: финансовые показатели проектов студии по-прежнему значительно ниже ожиданий.
Согласно последнему отчёту компании, Sony списала $204 миллиона из-за слабых показателей студии. Финансовый директор Sony Лин Тао отметила, что вовлечённость игроков в Destiny 2 оказалась ниже прогнозов, заложенных при покупке студии. Выручка также снизилась относительно ожиданий.
По словам Тао, на падение активности повлияли изменения в конкурентной среде. В Sony не исключают новых списаний, если Destiny 2 и разрабатываемый шутер Marathon не оправдают ожиданий.
