Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.2 1 100 оценок

Sony списала $204 миллиона из-за слабых результатов Bungie и падения интереса к Destiny 2

AceTheKing AceTheKing

Sony приобрела студию Bungie в 2022 году за $3,6 миллиарда, но едва ли студия оправдывает вложенных в неё средств: финансовые показатели проектов студии по-прежнему значительно ниже ожиданий.

Согласно последнему отчёту компании, Sony списала $204 миллиона из-за слабых показателей студии. Финансовый директор Sony Лин Тао отметила, что вовлечённость игроков в Destiny 2 оказалась ниже прогнозов, заложенных при покупке студии. Выручка также снизилась относительно ожиданий.

По словам Тао, на падение активности повлияли изменения в конкурентной среде. В Sony не исключают новых списаний, если Destiny 2 и разрабатываемый шутер Marathon не оправдают ожиданий.

19
13
Комментарии:  13
Парень в трусах

Удалить контент, заблокировать некоторые регионы, ждать увеличения прибыли

Гении

27
Пользователь ВКонтакте

Потому что если вы купили курицу, несущую золотые яйца, вставили ей затычку в зад и принялись бить бейсбольной битой, яиц она скорее всего больше не принесет // Александр Ковалёв

7
-zotik-

Еще и русских забанили в дристани или типа того)

4
tesla707

Какой может быть интерес от онлайнового дерьма?
Делайте нормальные синглы и проблем не будет.

Тоже самое ждет задроченную бф6, через некоторое время она нафиг никому не будет нужна.

1
Retro_Gamer

Скажи это ARC Raiders, Fortnite, Call of Duty, Roblox, Apex Legends и другим онлайновым проектам, которые до сих пор собирают огромное количество игроков.

ДЕНИСКА_омск

инвестировали в каку

VanerOz

Таким инвестициям их наверное научил Шевцов

2
ДЕНИСКА_омск VanerOz

слишком низкий прекол ХА

1
Дрочеслав сын Сергея

ну и ладненько

Геральт Батькович

После выхода Марафона ещё списывать придётся.

PV_Batter

А что случилось?!

Не может быть!

Rus Gayn

Куда смотрят топы Сони? Когда распаявшиеся от безконтрольности менеджеры их европейских подразделений сливают сотни миллионов на изначально обреченные проекты типа Марафон и Конкорд, другие годные конторы буквально за копье на коленке делают Арков и подобную годноту.

FanBoy46

пора обратно продавать