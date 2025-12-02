Состоялся релиз дополнения для Destiny 2 под названием Renegades - космическое DLC с духом "Звёздных войн"

В честь выхода DLC был опубликован небольшой кинематографический трейлер.

Чего ожидать игрокам в этом обновлении:

Сюжет и атмосфера

История приведёт Стражей в мир теней и криминала: их цель — вытащить Скитальца из беды и остановить новую угрозу, набирающую силу. Bungie вдохновлялась «Звёздными войнами», но придумала собственный космический вестерн с особой атмосферой, оружием и эпическими миссиями.

Главными противниками станут представители организации «Империум Барант», создающей супероружие и подозрительно связанной с таинственными Девятью. Чтобы одержать победу, игрокам придётся лавировать между тремя конкурирующими синдикатами: «Бродягами», «Тотальностью» и «Реформацией Фарсиды». Репутация у каждой группировки будет играть ключевую роль.

Новый режим и механики

Главная фишка аддона — режим «Фронтир беззакония», где предстоит участвовать в кооперативных операциях: контрабанда, диверсии, охота за головами и рискованные вылазки в зоны вечных боёв. Чем быстрее завершите миссию и покинете поле боя, тем богаче будет награда.

Игрокам предложат девять уникальных умений (например, воздушный налёт, призыв шагохода и турели) и семь улучшений, а также «древо возможностей», которое позволит развивать атакующие, защитные и поддерживающие навыки.

Визуальные отсылки к Star Wars

Новые локации будут наполнены узнаваемыми элементами культовой саги. Венерианские болота напомнят топи Дагобы, Европа — ледяной Хот, а на Марсе появятся гигантские кратеры, словно созданные сарлакками. Центральным узлом Renegades станет аванпост Фарсида, вдохновлённый кантиной Мос-Эйсли на Татуине.

Арсенал

Среди новых видов оружия — Праксис-клинки, визуально близкие к световым мечам, и новый тип пистолета — бластер.