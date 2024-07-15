Создатель читов для Destiny 2 не собирается сдаваться и требует нового судебного разбирательства с разработчиками игры

Bungie стала одной из многих студий разработчиков, которые серьезно пострадали из-за читеров и создателей вредоносного ПО. Их собственный шутер Destiny 2 долгое время находился под гнетом нечестных геймеров, однако авторам все же удалось дать им решительный отпор. Студия выиграла несколько громких судебных дел против создателей мошеннических программ, и казалось, что история с читами вот-вот подойдет к концу. Однако, похоже, этому нет конца. Один из программистов, отвечающий за распространение читов, не согласен с вердиктом суда и готов решительно отстаивать свои права в новом суде против команды Bungie.
Производитель читов под ником Aimjunkies, который в мае этого года проиграл суд присяжных, требует нового разбирательства. По его словам, разработчики из студии Bungie не смогли предоставить убедительных доказательств того, что читы копируют часть исходного кода Destiny 2. Его адвокат настаивает на том, что вердикт технического анализа его программы был полностью ложным.
В заявлении создателя читов упоминается, что так называемые эксперты Bungie никогда не видели реальный чит для Destiny 2. Все их выводы основываются только на первичном анализе специального "загрузчика", который лишь визуально повторяет лаунчер игры, но при этом является самостоятельной разработкой. Судя по всему, сторона защиты пытается отменить приговор, утверждая, что обвинения были построены неверно или даже являются ложными. Bungie выиграла в прошлом деле только из-за якобы нарушения авторских прав — копирования исходного кода Destiny 2. Если Aimjunkies удастся доказать свою правоту, он может быть оправдан и штраф с него будет списан.
Е...ла жаба гадюку как по мне. Что те что эти конченные и друг друга стоят.
Так штраф будет списан в любом случае)))
слабоумие и отвага