Steam начал возвращать деньги за Destiny 2 российским пользователям из-за проблем с доступом к серверам игры

В последние несколько недель пользователи из России, Беларуси и других стран СНГ столкнулись с трудностями при подключении к серверам Destiny 2. При попытке войти в игру возникает ошибка "Tapir".
Разработчик игры, студия Bungie, не дала официальных комментариев по ситуации. Однако сотрудники службы поддержки указали, что сервисы Destiny 2 не работают в регионах, где их доступность ограничена законодательными нормами. Более подробных разъяснений предоставлено не было.
На фоне проблем с доступом, игроки начали массово требовать возврата средств, потраченных на игру. Примечательно, что администрация магазина Steam пошла навстречу пользователям и стала одобрять возвраты, даже если время, проведенное в игре, сильно превышало два часа, установленные правилами платформы.
Чебурнет все ближе.
Всё к этому и идёт. Добавляется потихоньку каждый раз что нибудь.
Чебурнеты везде будут. Каждая коалиция создаст "свой интернет", куда другие страны будут иметь слабые доступы. Швятые и запад, особенно ВБ, так же интернет ограничивают по всем фронтам.
Профессионал по приплетанию в треде?
С этой проблемой не только в РФ столкнулись, но и в Казахстане и Беларуси. Тоже чебурнет или все-таки проблема на стороне разрабов?
а игроки на других платформах лучше пусть продолжают подкармливать издаталей
А сколько Сони вернула денег людям?
Хммм запросил возврат посмотрим что будет
И на скрине у типа тенге)
Такие действия не проходят без ведома Sony, я в этом уверен.
Отрезать целый регион - это в их духе.