Steam начал возвращать деньги за Destiny 2 российским пользователям из-за проблем с доступом к серверам игры

В последние несколько недель пользователи из России, Беларуси и других стран СНГ столкнулись с трудностями при подключении к серверам Destiny 2. При попытке войти в игру возникает ошибка "Tapir".

Разработчик игры, студия Bungie, не дала официальных комментариев по ситуации. Однако сотрудники службы поддержки указали, что сервисы Destiny 2 не работают в регионах, где их доступность ограничена законодательными нормами. Более подробных разъяснений предоставлено не было.

На фоне проблем с доступом, игроки начали массово требовать возврата средств, потраченных на игру. Примечательно, что администрация магазина Steam пошла навстречу пользователям и стала одобрять возвраты, даже если время, проведенное в игре, сильно превышало два часа, установленные правилами платформы.