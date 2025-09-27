ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.3 1 092 оценки

Steam начал возвращать деньги за Destiny 2 российским пользователям из-за проблем с доступом к серверам игры

AceTheKing AceTheKing

В последние несколько недель пользователи из России, Беларуси и других стран СНГ столкнулись с трудностями при подключении к серверам Destiny 2. При попытке войти в игру возникает ошибка "Tapir".

Игроки из России и стран СНГ столкнулись с массовыми проблемами с подключением в Destiny 2

Разработчик игры, студия Bungie, не дала официальных комментариев по ситуации. Однако сотрудники службы поддержки указали, что сервисы Destiny 2 не работают в регионах, где их доступность ограничена законодательными нормами. Более подробных разъяснений предоставлено не было.

На фоне проблем с доступом, игроки начали массово требовать возврата средств, потраченных на игру. Примечательно, что администрация магазина Steam пошла навстречу пользователям и стала одобрять возвраты, даже если время, проведенное в игре, сильно превышало два часа, установленные правилами платформы.

18
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Alex-1785

Чебурнет все ближе.

9
TYTAHXAMOН

Всё к этому и идёт. Добавляется потихоньку каждый раз что нибудь.

5
ratte88

Чебурнеты везде будут. Каждая коалиция создаст "свой интернет", куда другие страны будут иметь слабые доступы. Швятые и запад, особенно ВБ, так же интернет ограничивают по всем фронтам.

8
NРС

Профессионал по приплетанию в треде?

С этой проблемой не только в РФ столкнулись, но и в Казахстане и Беларуси. Тоже чебурнет или все-таки проблема на стороне разрабов?

8
AGS37

а игроки на других платформах лучше пусть продолжают подкармливать издаталей

6
Magnusss
2
ratte88

А сколько Сони вернула денег людям?

1
ADrus

Хммм запросил возврат посмотрим что будет

1
fcn_maks

И на скрине у типа тенге)

1
Retro_Gamer

Такие действия не проходят без ведома Sony, я в этом уверен.

Отрезать целый регион - это в их духе.

demanik1
пользователи из России, Беларуси и других стран СНГ