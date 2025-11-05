Световые мечи, взрывы и реактивные ранцы - авторы Destiny 2 показали новый трейлер Renegades

Destiny 2 уже переживала взлеты и падения, но Bungie готова вновь разжечь интерес к своему шутеру. В свежем трейлере предстоящего дополнения Renegades студия делает ставку на стиль и чистый драйв — взрывы, лазерные клинки и неоновые пейзажи будущего.

Расширение предлагает арсенал, достойный самых безумных космических фантазий. Среди нового оружия — Praxic Blade, по сути световой меч, Uncivil Discourse, который рассеивает тепло вместо перезарядки, и пистолет B-7, заставляющий врагов взрываться в кристаллах Stasis. Любителям тяжёлых калибров подойдёт Refurbished A499, а те, кто предпочитает экзотику, оценят арбалет «Реликвия», стреляющий взрывными болтами.

Не обошлось и без новых экзотов. Охотники получат ботинки «Благосклонность Фортуны», усиливающие щиты. Колдуны смогут управлять врагами при помощи «Разломов» и накладывать эффект тления через «Деимосуффузию». А титаны — самые счастливчики: их ждёт «Праксический облак», превращающий бойца в смертоносную ракету благодаря реактивному ранцу.

Destiny 2: Renegades выйдет 2 декабря, обещая вернуть игрокам то чувство мощи и безумного экшена, ради которого они когда-то влюбились в эту вселенную.