Тим Суини считает, что ИИ мог помочь Destiny 2: глава Epic вновь выступил в защиту генеративных технологий

Генеральный директор Epic Games Тим Суини вновь высказался в поддержку генеративного искусственного интеллекта, на этот раз связав его с проблемами Destiny 2. Поводом стала публикация, посвящённая причинам многолетних трудностей Bungie с поддержкой онлайн-шутера.

Согласно материалу Forbes со ссылкой на анонимный источник, одной из главных проблем Destiny 2 были огромные затраты на постоянное производство нового контента. По словам собеседника издания, игра на протяжении большей части своего жизненного цикла почти не приносила прибыли, поскольку Bungie была вынуждена непрерывно выпускать обновления, а заработанные средства нередко расходовались на сторонние проекты и другие крупные вложения.

Комментируя эти выводы, Суини написал: «Если бы только появилась какая-нибудь новейшая технология, которая позволила бы преодолеть пункт № 1 и дала бы возможность таким играм, как Destiny, процветать!». Хотя глава Epic не уточнил, что именно имеет в виду, очевидно, речь шла о генеративном ИИ.

Суини уже давно выступает за более широкое внедрение подобных технологий в разработку игр. Ранее он критиковал требования Steam раскрывать использование ИИ, заявляя, что подобная политика снижает шансы проектов на коммерческий успех.

Впрочем, заявление главы Epic лишь подлило масла в огонь продолжающейся дискуссии. Одни считают, что генеративный ИИ способен ускорить создание контента и снизить затраты на поддержку масштабных игр-сервисов, тогда как другие опасаются, что подобные инструменты могут заменить творческую работу разработчиков и негативно сказаться на качестве проектов. Сам Суини не уточнил, говорил ли он об автоматизации процессов разработки или о создании игрового контента с помощью ИИ.