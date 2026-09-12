Топ-менеджмент Bungie пытался испортить финал Destiny 2 ради копеечной экономии на прощальном ролике

Внутренняя культура студии Bungie в последние годы существования Destiny 2 держалась на тотальной изоляции команд, страхе перед утечками и жестком сокращении бюджетов. Бывший видеомонтажер компании Бен Эдвардс в подробном интервью автору канала Toadsmoothie раскрыл изнанку работы над промоматериалами шутера, признавшись, что сотрудники промоотдела собирали ролики вслепую, узнавали о закрытии игры под строжайшим секретом, а руководство пыталось максимально урезать финальный трибьют ради экономии денег.

Многоуровневая изоляция внутри студии приводила к тому, что создатели официальных трейлеров рейдов и подземелий не понимали контекст происходящего на экране. При монтаже ролика для подземелья Duality Эдвардс не знал ключевых механик и даже не догадывался, что финальным боссом выступает императрица Каяталь, получая лишь разрозненные дубли от отдела захвата. Еще более показательный случай произошел с подземельем Vesper's Host, где получив звуковую дорожку со словом повтор, монтажер предположил наличие временной петли и пустил видеоряд задом наперед. В самой игре никакой механики перемотки времени не оказалось, а ролик непреднамеренно породил ложные теории среди фанатов. Масла в огонь подливали официальные блоги студии, которые нередко подробно расписывали все новинки за неделю до публикации готовых дневников разработчиков, лишая видеопрезентации всякого эффекта неожиданности.

Та же паранойя в отношении утечек определила то, как руководство сообщило коллективу о закрытии Destiny 2. Менеджмент отказался от проведения общего собрания, открыто мотивируя это тем, что при масштабном оповещении новость гарантированно утечет в сеть в течение 60 минут. Известие о завершении активного развития проекта доносилось строго до небольших групп специалистов, задействованных в выпуске финального обновления Monument of Triumph. Сам Эдвардс признался, что больше недели пребывал в психологическом отрицании и надеялся на анонс тайных сезонов, пока начальство окончательно не подтвердило полный отказ от дальнейшей поддержки игры.

Атмосфера недоверия усугублялась финансовым давлением. Когда креативный директор промоотдела предложил выпустить прощальный трибьют So Far Together, посвященный 10-летнему путешествию Стража и Призрака, топ-менеджмент встретил инициативу в штыки. Обновление Monument of Triumph было бесплатным и не сулило доходов от микротранзакций, поэтому руководство не желало тратить средства на дорогостоящее сведение звука и музыкальное оформление. Увидев черновой монтаж длительностью 7 минут, продюсеры потребовали сократить ролик до стандартного двухминутного рекламного формата.

Создателям видео пришлось буквально отстаивать проект. Креативная группа смогла добиться компромиссной длительности в 5 минут, после чего композитор Брендан Уильямс выделил студийное время для записи живого скрипичного соло к культовому треку Journey. Монтажер объединил реплики авангарда Завалы в исполнении ушедшего из жизни Лэнса Реддика и сменившего его Кита Дэвида, а также намеренно продлил финальную паузу с фразой на латыни, доведя хронометраж до 5.5 минут вопреки первоначальным требованиям начальства.

Эдвардс окончательно завершил работу по контракту с Bungie в конце мая 2026 года после выхода обновления Monument of Triumph. Студия завершила десятилетний цикл разработки флагманского проекта в условиях беспрецедентной закрытости отделов друг от друга и перманентной борьбы творческого персонала за качество контента.