Destiny 2 06.09.2017
7.4 879 оценок

В Bungie утверждают, что у них нет времени и средств для решения технических проблем Destiny 2

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Bungie уже несколько лет, казалось бы, успешно проводят поддержку Destiny 2. Сетевой шутер регулярно получат контентные обновления и масштабные расширения. Буквально в начале года команда выпустила дополнение Destiny 2: Lightfall с новым сюжетом, которое обновило рекорд активных пользователей. Но как оказалось дела в Bungie сейчас идут не совсем гладко. Внезапно они заявили, что у них нет времени и средств для исправления ошибок игры.

Как обратили внимание пользователи в социальных сетях, представители студии Bungie на официальных форумах поддержки Destiny 2 практически не помогает решать проблемы игроков. Разработчики оправдываются тем, что в данный момент не могут эффективно устранять технические сбои в игре. В качестве оправданий они перечисляют "ограниченный бюджет студии" и "недостаток времени".

Такие высказывания от разработчиков Destiny 2 звучат крайне тревожно. Студия перестает решать проблемы в игре прямо на фоне ухода сотрудников, о чем мы писали ранее. Если Bungie продолжат покидать разработчики и текущая команда не оправдает ожидание игроков в поддержке игры, сервера сетевого шутера могут закрыть.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Staphylococcus XX

Вот правильно. Наконец то хоть кто то сказал как есть. Перефразирую;

-Едритесь как хотите а делать ничего не будем.

1
amigolord
0
wianewa

Зато времени и средств выпускать донатный контент - навалом.

0
Деиман

что простите ??

0