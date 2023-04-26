В Bungie утверждают, что у них нет времени и средств для решения технических проблем Destiny 2 ©

Разработчики из студии Bungie уже несколько лет, казалось бы, успешно проводят поддержку Destiny 2. Сетевой шутер регулярно получат контентные обновления и масштабные расширения. Буквально в начале года команда выпустила дополнение Destiny 2: Lightfall с новым сюжетом, которое обновило рекорд активных пользователей. Но как оказалось дела в Bungie сейчас идут не совсем гладко. Внезапно они заявили, что у них нет времени и средств для исправления ошибок игры.

Как обратили внимание пользователи в социальных сетях, представители студии Bungie на официальных форумах поддержки Destiny 2 практически не помогает решать проблемы игроков. Разработчики оправдываются тем, что в данный момент не могут эффективно устранять технические сбои в игре. В качестве оправданий они перечисляют "ограниченный бюджет студии" и "недостаток времени".

Такие высказывания от разработчиков Destiny 2 звучат крайне тревожно. Студия перестает решать проблемы в игре прямо на фоне ухода сотрудников, о чем мы писали ранее. Если Bungie продолжат покидать разработчики и текущая команда не оправдает ожидание игроков в поддержке игры, сервера сетевого шутера могут закрыть.